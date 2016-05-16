無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Go - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Nikolay Kositsin
- ビュー:
- 1132
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者
このインディケータは現在の市場トレンドを表示します。
計算法は下記のとおりです。
Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)
ここで
- OPEN[bar] - バーの始値
- CLOSE[bar] - バーの終値
- SMA() - 平滑化アルゴリズム
- period - SMA()平滑化期間
- bar - バーのインデックス
インディケータ基本シグナルは下記のとおりです。
- ゼロラインの上向きの交差 - 買い
- ゼロラインの下向きの交差 - 売り
他の値を使用することも可能ですが、著者は、平滑化期間174でこのインディケータを使用することをお勧めします。
このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年8月3日にコードベースで公開されました。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/440
KRI
Kairi （KRI）オシレータの作成時には、その単純移動平均から価格の偏差が計算されます。結果は、平均値の割合で示されています。3D_Oscilator
このインディケータは、RSIとCCIインディケータに基づいて市場参入とエグジットシグナルを生成します。
3_Level_ZZ_Semafor
セマフォドットを用いて最長、真ん中と短い期間の最小値と最大値を表示する単純なインディケータ。重心 J. F. Ehlers
重心はジョン・エラーズによって開発され「株式＆コモディティ」誌（2002年5月）で発表されたオシレータです。