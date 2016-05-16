実際の著者

Victor Chebotariov

このインディケータは現在の市場トレンドを表示します。

計算法は下記のとおりです。

Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)



ここで

OPEN[bar] - バーの始値

CLOSE[bar] - バーの終値

SMA() - 平滑化アルゴリズム

period - SMA()平滑化期間

bar - バーのインデックス

インディケータ基本シグナルは下記のとおりです。

ゼロラインの上向きの交差 - 買い ゼロラインの下向きの交差 - 売り

他の値を使用することも可能ですが、著者は、平滑化期間174でこのインディケータを使用することをお勧めします。

このインディケータはSmoothAlgorithms.mqhライブラリのСMoving_Averageクラスを使います。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。



このインディケータは初めにMQL4で実装され2006年8月3日にコードベースで公開されました。



