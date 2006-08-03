Смотри, как бесплатно скачать роботов
GO - индикатор для MetaTrader 4
20288
Опубликован:
Обновлен:
Неплохой трендовый индикатор.
GO
Использование до смешного простое.
1. Пересечение нулевой линии снизу вверх - BUY
2. Пересечение нулевой линии сверху вниз - SELL
