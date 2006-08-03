CodeBaseРазделы
Индикаторы

GO - индикатор для MetaTrader 4

Victor Chebotariov
20288
(6)
Неплохой трендовый индикатор.

GO


Использование до смешного простое.


1. Пересечение нулевой линии снизу вверх - BUY

2. Пересечение нулевой линии сверху вниз - SELL


