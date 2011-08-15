Реальный автор:

Victor Chebotariov

Индикатор действующей на рынке трендовой тенденции.

Формула вычисления индикатора:

Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)



OPEN[bar] - цена открытия бара;

CLOSE[bar] - цена закрытия бара;

SMA() - алгоритм усреднения;

period - период усреднения SMA();

bar - номер бара.

где:

Основные сигналы индикатора:

Пересечение нулевой линии снизу вверх - BUY; Пересечение нулевой линии сверху вниз - SELL.

Сам автор рекомендует использовать данный индикатор с периодом усреднения, равным 174, хотя в принципе вполне возможно его использование и с другими значениями.

Индикатор использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 03.08.2006.