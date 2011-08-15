CodeBaseРазделы
Go - индикатор для MetaTrader 5

Victor Chebotariov
Nikolay Kositsin
4532
(15)
Реальный автор:

Victor Chebotariov

Индикатор действующей на рынке трендовой тенденции.

Формула вычисления индикатора:

Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)

где:
  • OPEN[bar] - цена открытия бара;
  • CLOSE[bar] - цена закрытия бара;
  • SMA() - алгоритм усреднения;
  • period - период усреднения SMA();
  • bar - номер бара.

Основные сигналы индикатора:

  1. Пересечение нулевой линии снизу вверх - BUY;
  2. Пересечение нулевой линии сверху вниз - SELL.

Сам автор рекомендует использовать данный индикатор с периодом усреднения, равным 174, хотя в принципе вполне возможно его использование и с другими значениями.

Индикатор использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 03.08.2006.

Индикатор Go

