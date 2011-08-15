Ставь лайки и следи за новостями
Go - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
- Просмотров:
- 4532
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Индикатор действующей на рынке трендовой тенденции.
Формула вычисления индикатора:
Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)
- OPEN[bar] - цена открытия бара;
- CLOSE[bar] - цена закрытия бара;
- SMA() - алгоритм усреднения;
- period - период усреднения SMA();
- bar - номер бара.
Основные сигналы индикатора:
- Пересечение нулевой линии снизу вверх - BUY;
- Пересечение нулевой линии сверху вниз - SELL.
Сам автор рекомендует использовать данный индикатор с периодом усреднения, равным 174, хотя в принципе вполне возможно его использование и с другими значениями.
Индикатор использует класс СMoving_Average библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 03.08.2006.
