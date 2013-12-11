代码库部分
Go - MetaTrader 5脚本

发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
1955
等级:
(15)
已发布:
已更新:
真实作者:

Victor Chebotariov

本指标显示当前市场趋势。

计算方法如下:

Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)

此处:

  • OPEN[bar] - 柱线开盘价;
  • CLOSE[bar] - 柱线收盘价;
  • SMA() - 平滑算法;
  • period - SMA() 平滑周期;
  • bar - 柱线索引.

指标基本信号:

  1. 零线上穿 - 买;
  2. 零线下穿 - 卖。

作者建议本指标使用平滑周期 174, 尽管它可以使用其它数值。

指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。>

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 03.08.2006.

Go

