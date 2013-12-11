请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
本指标显示当前市场趋势。
计算方法如下:
Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)
此处:
- OPEN[bar] - 柱线开盘价;
- CLOSE[bar] - 柱线收盘价;
- SMA() - 平滑算法;
- period - SMA() 平滑周期;
- bar - 柱线索引.
指标基本信号:
- 零线上穿 - 买;
- 零线下穿 - 卖。
作者建议本指标使用平滑周期 174, 尽管它可以使用其它数值。
指标使用 СMoving_Average 类，定义在 SmoothAlgorithms.mqh 标准库中。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。>
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 03.08.2006.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/440
