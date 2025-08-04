당사 팬 페이지에 가입하십시오
실제 작성자:
시장에서 작동하는 트렌드 추세를 나타내는 지표입니다.
지표를 계산하는 공식입니다:
Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)
- OPEN[bar] - 바 시초가;
- CLOSE[bar] - 바 종가;
- SMA() - 평균화 알고리즘;
- period - SMA() 평균 기간;
- bar - 바 번호.
인디케이터의 주요 신호입니다:
- 아래에서 위로 교차하는 제로 라인 - 매수;
- 위에서 아래로 교차하는 제로 라인 - 매도.
저자 자신은이 지표를 174와 같은 평균 기간으로 사용할 것을 권장하지만 원칙적으로 다른 값과 함께 사용할 수 있습니다.
이 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시된 작업에 대한 자세한 설명이 있는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스를 사용합니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2006.03.08에 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/440
