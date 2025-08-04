코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Twitter에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

이동 - MetaTrader 5용 지표

Victor Chebotariov | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
114
평가:
(15)
게시됨:
go.mq5 (5.59 KB) 조회
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.99 KB) 조회
ZIP 파일로 다운로드 MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 작성자:

빅터 체보타리프

시장에서 작동하는 트렌드 추세를 나타내는 지표입니다.

지표를 계산하는 공식입니다:

Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)

Where:
  • OPEN[bar] - 바 시초가;
  • CLOSE[bar] - 바 종가;
  • SMA() - 평균화 알고리즘;
  • period - SMA() 평균 기간;
  • bar - 바 번호.

인디케이터의 주요 신호입니다:

  1. 아래에서 위로 교차하는 제로 라인 - 매수;
  2. 위에서 아래로 교차하는 제로 라인 - 매도.

저자 자신은이 지표를 174와 같은 평균 기간으로 사용할 것을 권장하지만 원칙적으로 다른 값과 함께 사용할 수 있습니다.

이 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시된 작업에 대한 자세한 설명이 있는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스를 사용합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2006.03.08에 코드 베이스에 게시되었습니다.

이동 표시기

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/440

외삽기 외삽기

외삽은 시계열 예측에 대한 다년간의 연구 결과이며 미래의 가격 움직임을 예측하는 지표입니다.

Fibonacci retracement Fibonacci retracement

이 인디케이터는 사용자가 정의한 막대 수에 대한 피보나치 되돌림 수준을 표시합니다.

Monthly VWAP Monthly VWAP

월간 VWAP(거래량 가중 평균 가격)는 각 거래월의 거래량 가중 평균 가격을 계산하여 표시하는 MQL5의 필수 지표입니다. 장기적인 시장 심리를 이해하고, 월별 주요 공정 가치를 파악하며, 전략적 결정을 내리는 데 도움이 되는 강력한 도구입니다.

Weekly VWAP Weekly VWAP

주간 VWAP(거래량 가중 평균 가격)는 각 거래주의 거래량 가중 평균 가격을 계산하여 표시하는 강력한 MQL5 지표입니다. 주간 공정 가치를 파악하고 장기간에 걸친 기본 심리를 이해하는 데 중요한 도구입니다.