빅터 체보타리프

시장에서 작동하는 트렌드 추세를 나타내는 지표입니다.

지표를 계산하는 공식입니다:

Go = SMA(CLOSE[bar] - OPEN[bar], period)



OPEN[bar] - 바 시초가;

CLOSE[bar] - 바 종가;

SMA() - 평균화 알고리즘;

period - SMA() 평균 기간;

bar - 바 번호.

인디케이터의 주요 신호입니다:

아래에서 위로 교차하는 제로 라인 - 매수; 위에서 아래로 교차하는 제로 라인 - 매도.

저자 자신은이 지표를 174와 같은 평균 기간으로 사용할 것을 권장하지만 원칙적으로 다른 값과 함께 사용할 수 있습니다.

이 인디케이터는 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시된 작업에 대한 자세한 설명이 있는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리의 CMoving_Average 클래스를 사용합니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2006.03.08에 코드 베이스에 게시되었습니다.