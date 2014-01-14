Autor: Andrey N. Bolkonsky

Candlestick Index (CSI, esta basado en el indicador Candlestick Momentum) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

Los valores de Candlestick Index son normalizados (por el rango del precio) y mapeados entre los intervalos [–100,+100]. Los valores positivos de CSI corresponden a los estados de sobrecompra del mercado, los valores negativos corresponden a los estados de sobreventa del mercado.



WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_CSI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\





Candlestick Index de Wiliam Blau



Cálculo:

Candlestick Index es calculado por la fórmula:

100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)

CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––

EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)



if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, then CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0

when:

q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del periodo-q del Candlestick Momentum;

price1 - precio de cierre;

price2 - precio de apertura q barras atrás;

cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - periodo-q de Candlestick Momentum;

LL(q) - el precio más bajo (barras q);

HH(q) - el precio más alto (barras q);



HH(q) - LL(q) - Range del Precio (barras-q);

CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - triple suavizado de Candlestick Momentum;

EMA(...,r) - 1er suavizado - EMA(r), aplicado a:

Candlestick Momentum (barras-q); Rango del precio (barras q);

EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.

q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Candlestick Momentum (por defecto q=1);

r - periodo de la 1ª EMA(r), aplicado al Candlestick Momentum(por defecto r=20);

s - periodo de la 2ª EMA(s), aplicado al resultado del 1er suavizad (por defecto s=5);

u - periodo de la 3ª EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado (by default u=3);

AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);

AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice2=PRICE_OPEN).