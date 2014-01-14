Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Candlestick Index Blau_CSI - indicador para MetaTrader 5
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Candlestick Index (CSI, esta basado en el indicador Candlestick Momentum) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".
Los valores de Candlestick Index son normalizados (por el rango del precio) y mapeados entre los intervalos [–100,+100]. Los valores positivos de CSI corresponden a los estados de sobrecompra del mercado, los valores negativos corresponden a los estados de sobreventa del mercado.
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_CSI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Candlestick Index de Wiliam Blau
Cálculo:
Candlestick Index es calculado por la fórmula:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, then CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0
when:
- q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del periodo-q del Candlestick Momentum;
- price1 - precio de cierre;
- price2 - precio de apertura q barras atrás;
- cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - periodo-q de Candlestick Momentum;
- LL(q) - el precio más bajo (barras q);
- HH(q) - el precio más alto (barras q);
- HH(q) - LL(q) - Range del Precio (barras-q);
- CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - triple suavizado de Candlestick Momentum;
- EMA(...,r) - 1er suavizado - EMA(r), aplicado a:
- Candlestick Momentum (barras-q);
- Rango del precio (barras q);
- EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.
- q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Candlestick Momentum (por defecto q=1);
- r - periodo de la 1ª EMA(r), aplicado al Candlestick Momentum(por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA(s), aplicado al resultado del 1er suavizad (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado (by default u=3);
- AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. If r, s or u are equal to 1, no se utiliza suavizado;
- Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).
