Candlestick Index Blau_CSI - indicador para MetaTrader 5

blau_csi.mq5 (10.57 KB) ver
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Autor: Andrey N. Bolkonsky

Candlestick Index (CSI, esta basado en el indicador Candlestick Momentum) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

Los valores de Candlestick Index son normalizados (por el rango del precio) y mapeados entre los intervalos [–100,+100]. Los valores positivos de CSI corresponden a los estados de sobrecompra del mercado, los valores negativos corresponden a los estados de sobreventa del mercado.

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_CSI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Candlestick Index de Wiliam Blau

Candlestick Index de Wiliam Blau

Cálculo:

Candlestick Index es calculado por la fórmula:

                                         100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u)           100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
                                                      EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)                  EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)

if EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, then CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0

when:

  • q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del periodo-q del Candlestick Momentum;
  • price1 - precio de cierre;
  • price2 - precio de apertura q barras atrás;
  • cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - periodo-q de Candlestick Momentum;
  • LL(q) - el precio más bajo (barras q);
  • HH(q) - el precio más alto (barras q);
  • HH(q) - LL(q) - Range del Precio (barras-q);
  • CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - triple suavizado de Candlestick Momentum;
  • EMA(...,r) - 1er suavizado - EMA(r), aplicado a:
    1. Candlestick Momentum (barras-q);
    2. Rango del precio (barras q);
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.
Parámetros de entrada:
  • q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Candlestick Momentum (por defecto q=1);
  • r - periodo de la 1ª EMA(r), aplicado al Candlestick Momentum(por defecto r=20);
  • s - periodo de la 2ª EMA(s), aplicado al resultado del 1er suavizad (por defecto s=5);
  • u - periodo de la 3ª EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado (by default u=3);
  • AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
Nota:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. If r, s or u are equal to 1, no se utiliza suavizado;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/379

