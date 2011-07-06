Автор: Andrey N. Bolkonsky



Индекс q-периодной свечи (нормированный сглаженный моментум q-периодной свечи; нормирование по длине q-периодной свечи) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.

Индекс свечи (Candlestick Index, CSI) - это индикатор нормированного моментума q-периодной свечи (нормированный сглаженный моментум q-периодной свечи). Величины сглаженного моментума q-периодной свечи приведены к процентному масштабу (интервал отображения [–100,+100]).



Каждая величина сглаженного моментума q-периодной свечи нормируется на величину q-периодного диапазона колебания цены (или на длину q-периодной свечи). Нормировка позволяет интерпретировать значение CSI как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.

Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.

WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_CSI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\





Расчет:

Формула индекса свечи:

100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)

CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––

EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)



если EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, то CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0

где:

q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума q-периодной свечи;

price1 - цена [закрытия] на момент окончания периода q;

price2 - цена [открытия] на момент начала периода q;

cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - моментум q-периодной свечи;

LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;

HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q

HH(q)-LL(q) - q-периодный диапазон колебания цены (длина q-периодной свечи);

CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - трижды сглаженный моментум q-периодной свечи;

EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателям:

к моментуму q-периодной свечи; к q-периодному диапазону колебания цены (или к длине q-периодной свечи);

EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.

q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);

r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);

s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);

u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);

AppliedPrice1 - тип цены закрытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);

AppliedPrice2 - тип цены открытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN>).