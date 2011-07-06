Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индикатор индекса свечи Blau_CSI - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3723
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Andrey N. Bolkonsky
Индекс q-периодной свечи (нормированный сглаженный моментум q-периодной свечи; нормирование по длине q-периодной свечи) Уильяма Блау, описан в книге Моментум, направленность и расхождение.
Индекс свечи (Candlestick Index, CSI) - это индикатор нормированного моментума q-периодной свечи (нормированный сглаженный моментум q-периодной свечи). Величины сглаженного моментума q-периодной свечи приведены к процентному масштабу (интервал отображения [–100,+100]).
Каждая величина сглаженного моментума q-периодной свечи нормируется на величину q-периодного диапазона колебания цены (или на длину q-периодной свечи). Нормировка позволяет интерпретировать значение CSI как степень перекупленности (положительное значение) или перепроданности (отрицательное значение) рынка.
Подробности в статье Индикаторы и торговые системы Уильяма Блау на MQL5. Часть 1: Индикаторы.
- WilliamBlau.mqh нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Include\
- Blau_CSI.mq5 нужно поместить в каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\
Индикатор нормированного моментума q-периодной свечи Уильяма Блау
Расчет:
Формула индекса свечи:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
если EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, то CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0
где:
- q - число временных периодов ценового графика, участвующих в расчете моментума q-периодной свечи;
- price1 - цена [закрытия] на момент окончания периода q;
- price2 - цена [открытия] на момент начала периода q;
- cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - моментум q-периодной свечи;
- LL(q) - минимальное для предыдущих q периодов значение самой низкой цены за период q;
- HH(q) - максимальное для предыдущих q периодов значение самой высокой цены за период q
- HH(q)-LL(q) - q-периодный диапазон колебания цены (длина q-периодной свечи);
- CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - трижды сглаженный моментум q-периодной свечи;
- EMA(...,r) - первое сглаживание - экспоненциальная скользящая средняя (экспонента) периода r, примененная к показателям:
- к моментуму q-периодной свечи;
- к q-периодному диапазону колебания цены (или к длине q-периодной свечи);
- EMA(EMA(...,r),s) - второе сглаживание - экспонента периода s, примененная к экспоненте периода r;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - третье сглаживание - экспонента периода u, примененная к результату второго сглаживания.
- q - период, по которому вычисляется моментум q-периодной свечи (по умолчанию q=1);
- r - период 1-й EMA, применительно к моментуму q-периодной свечи (по умолчанию r=20);
- s - период 2-й EMA, применительно к результату первого сглаживания (по умолчанию s=5);
- u - период 3-й EMA, применительно к результату второго сглаживания (по умолчанию u=3);
- AppliedPrice1 - тип цены закрытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - тип цены открытия (по умолчанию AppliedPrice=PRICE_OPEN>).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. Если r, s или u равны 1, то на соответствующем периоде EMA сглаживание не выполняется;
- минимальный размер массива цен =(q-1+r+s+u-3+1).
Индикатор индекса моментума свечи (Candle Momentum Index, CMI) Уильяма Блау.Индикатор моментума свечи Blau_CMtm
Индикатор моментума свечи Уильяма Блау.
Эргодический CMI-осциллятор Уильяма Блау.Эргодический CSI-осциллятор Blau_Ergodic_CSI
Эргодический CSI-осциллятор Уильяма Блау.