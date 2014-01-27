加入我们粉丝页
蜡烛条指数 (CSI, 基于 蜡烛条动量指标) 由 William Blau 在书中描述 "Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。
蜡烛条指数的数值是归一化的 (价格范围) 并映射到 [-100,+100] 间隔。CSI 阳性值对应市场的超买状态, 负值对应于市场的超卖状态。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_CSI.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
Wiliam Blau 的蜡烛条指数
计算:
蜡烛条指数的计算公式:
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
若 EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0, 则 CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0
当:
- q - 柱线数量, 用于计算 q-周期蜡烛条动量;
- price1 - 收盘价;
- price2 - q 柱线之前开盘价;
- cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - q-周期蜡烛条动量;
- LL(q) - 最低价格 (q 柱线);
- HH(q) - 最高价格 (q 柱线);
- HH(q) - LL(q) - 价格范围 (q-柱线);
- CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - 蜡烛条动量三重平滑;
- EMA(...,r) - 第一平滑 EMA (r), 应用于:
- 蜡烛条动量 (q 柱线);
- 价格范围 (q 柱线);
- EMA(EMA(...,r),s) - 第二平滑 - EMA (s), 应用于第一平滑的结果;
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 第三平滑 - EMA (u), 应用于第二平滑结果。
- q - 柱线数量, 用于计算蜡烛条动量 (省缺 q=1);
- r - 第一条 EMA 周期, 应用于蜡烛条动量 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期, 应用于第一条平滑的结果 (省缺 s=5);
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于第二条平滑的结果 (省缺 u=3);
- AppliedPrice1 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
- AppliedPrice2 - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. 若 r, s 或 u = 1, 不使用平滑;
- 最小. 比率 = (q-1+r+s+u-3+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/379
