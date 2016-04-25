私たちのファンページに参加してください
Blau_CSIローソク足指標 - MetaTrader 5のためのインディケータ
内容
ローソク足モメンタムインディケータ（Candlestick Momentum Indicator）に基づいたローソク足指標（Candlestick Index、CSI）は William Blau によって「Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis（モメンタム、方向、およびダイバージェンス：テクニカル分析のための最新のモメンタムインディケータの適用）」で説明されています。
ローソク足指標の値は（絶対値によって）正規化され（価格幅） [-100,+100] にマップされます。CSI の正の値は市場の買われすぎ、負の値は売られ過ぎの状態に対応します。
- WilliamBlau.mqh はterminal_data_folder\MQL5\Include\ に配置されます。
- Blau_CSI.mq5 は terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に配置されます。
Wiliam Blau によるローソク足指標
計算：
ローソク足指標は下記の式で計算されます。
100 * EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,pric2,q) ,r),s),u) 100 * CMtm(price1,pric2,q,r,s,u)
CSI(price1,price2,q,r,s,u) = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– = ––––––––––––––––––––––––––––––––––
EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u) EMA(EMA(EMA( HH(q)-LL(q) ,r),s),u)
EMA(EMA(EMA(HH(q)-LL(q),r),s),u)=0 の場合 CSI(price1,price2,q,r,s,u)=0
ここで
- q - q期間ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数
- price1 - 終値
- price2 - qバー前の始値
- cmtm(price1,pric2,q)=price1-price2[q-1] - q期間ローソク足モメンタム
- LL(q) - 安値（qバー）
- HH(q) - 高値（qバー）
- HH(q) - LL(q) - 価格幅（qバー）
- CMtm(price1,pric2,q,r,s,u) - 3重に平滑化されたローソク足モメンタム
- EMA(...,r) - 1番目の平滑化 EMA(r)で下記に適応されます。
- ローソク足モメンタム（qバー）
- 価格幅（qバー）
- EMA(EMA(...,r),s) - 2番目の平滑化 - 1番目の平滑化の結果に適応されたEMA(s)
- EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3番目の平滑化 - 2番目の平滑化の結果に適応されたEMA(u)
- q - ローソク足モメンタムの計算に使われるバーの数（デフォルトはq=1）
- r - ローソク足モメンタムに適応される1番目の EMA(r)の期間（デフォルトは r=20）
- s - 1番目の平滑化の結果に適応される2番目のEMA(s)（デフォルトは s=5）
- u - 2番目の平滑化の結果に適応された3番目のEMA(u)（デフォルトは u=3）
- AppliedPrice1 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_CLOSE）
- AppliedPrice2 - 価格の種類（デフォルトでは AppliedPrice=PRICE_OPEN）
- q>0
- r>0、s>0、u>0。r、s または u =1 の場合、平滑化は使用されません。
- Min. rates = (q-1+r+s+u-3+1)
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/379
William Blau によるローソク足モメンタム指標（Candle Momentum Index、CMI）インディケータBlau_CMtmローソク足モメンタム
William Blau によるローソク足モメンタムインディケータ
William Blau によるErgodic CMI-OscillatorErgodic CSI-Oscillator Blau_Ergodic_CSI
William Blau によるErgodic CSI-Oscillator