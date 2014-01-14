CodeBaseSecciones
Indicadores

Candlestick Momentum Blau_CMtm - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Autor: Andrey N. Bolkonsky

El indicador Candlestick Momentum (q-period Candlestick Momentum) de William Blau se describe en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_CMtm.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Momentum es la diferencia entre el precio actual (por ejemplo, el precio de cierre de la barra) y el precio anterior (varias barras atrás). Momentum se puede aplicar a cualquier temporalidad y período.

Según William Blau, el Candlestick Momentum se define como el cambio del precio durante un intervalo fijo:

cmtm = cierre - apertura

donde:

  • close - precio de cierre de la barra (vela);
  • open - precio de apertura de la barra (vela).

El Candlestick momentum se puede describir más o menos en el sentido de que un momentum al alza es positivo cuando el cierre es mayor que la apertura; ocurre lo contrario cuando la apertura es mayor que el cierre dando un valor negativo al momentum a la baja.

La definición del Candlestick Momentum se puede ampliar:

  1. Candlestick Momentum puede ser aplicado a cualquier temporalidad;
  2. El precio aplicado (precio de cierre, precio de apertura) puede variar.

Definición del periodo-q del Candlestick Momentum

Indicador Candlestick Momentum de William Blau

Cálculo:

La fórmula para el cálculo del Candlestick Momentum se ve de la siguiente manera:

cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]

donde:

  • q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del Candlestick Momentum;
  • price1 - precio de cierre;
  • price2[q–1] - precio de apertura q barras atrás.

El periodo-q suavizado del Candlestick Momentum es calculado de la siguiente manera:

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)

donde:

  • q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del periodo-q del Candlestick Momentum;
  • price1 - precio de cierre;
  • price2 - precio de apertura q barras atrás;
  • cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - periodo-q del Candlestcik Momentum;
  • EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1er suavizado - EMA (r), aplicado al period-q del Candlestick Momentum;
  • EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;
  • EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.
Parámetros de entrada:
  • q - periodo del indicador Candlestick Momentum (por defecto q=1);
  • r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al Candlestick Momentum (por defecto r=20);
  • s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
  • u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
  • AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_OPEN).
Nota:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. If r, s or u are equal to 1, no se utiliza suavizado;
  • Min. rates =(q-1+r+s+u-3+1).

