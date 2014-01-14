Autor: Andrey N. Bolkonsky



El indicador Candlestick Momentum (q-period Candlestick Momentum) de William Blau se describe en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_CMtm.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Momentum es la diferencia entre el precio actual (por ejemplo, el precio de cierre de la barra) y el precio anterior (varias barras atrás). Momentum se puede aplicar a cualquier temporalidad y período.

Según William Blau, el Candlestick Momentum se define como el cambio del precio durante un intervalo fijo:



cmtm = cierre - apertura



donde:

close - precio de cierre de la barra (vela);

open - precio de apertura de la barra (vela).

El Candlestick momentum se puede describir más o menos en el sentido de que un momentum al alza es positivo cuando el cierre es mayor que la apertura; ocurre lo contrario cuando la apertura es mayor que el cierre dando un valor negativo al momentum a la baja.



La definición del Candlestick Momentum se puede ampliar:



Candlestick Momentum puede ser aplicado a cualquier temporalidad;

El precio aplicado (precio de cierre, precio de apertura) puede variar.





Definición del periodo-q del Candlestick Momentum







Indicador Candlestick Momentum de William Blau



Cálculo:



La fórmula para el cálculo del Candlestick Momentum se ve de la siguiente manera:



cmtm(price1,price2,q) = price1 - price2[q-1]



donde:

q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del Candlestick Momentum;

price1 - precio de cierre;

price2[q–1] - precio de apertura q barras atrás.

El periodo-q suavizado del Candlestick Momentum es calculado de la siguiente manera:

CMtm(price1,price2,q,r,s,u) = EMA(EMA(EMA( cmtm(price1,price2,q) ,r),s),u)



donde:

q - número de barras, que se utilizan en el cálculo del periodo-q del Candlestick Momentum;

price1 - precio de cierre;

price2 - precio de apertura q barras atrás;

cmtm(price1,price2,q)=price1-price2[q-1] - periodo-q del Candlestcik Momentum;

EMA(cmtm(price1,price2,q),r) - 1er suavizado - EMA (r), aplicado al period-q del Candlestick Momentum;

EMA(EMA(...,r),s) - 2º suavizado - EMA(s), aplicado al resultado del primer suavizado;

EMA(EMA(EMA(...,r),s),u) - 3er suavizado - EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado.

q - periodo del indicador Candlestick Momentum (por defecto q=1);

r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al Candlestick Momentum (por defecto r=20);

s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);

u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);

AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE);

AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_OPEN).