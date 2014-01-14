CodeBaseSecciones
Ergodic CMI-Oscillator Blau_Ergodic_CMI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky
Visualizaciones:
1136
Ranking:
(16)
Publicado:
Actualizado:
blau_ergodic_cmi.mq5 (11.43 KB) ver
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ver
Autor: Andrey N. Bolkonsky

Ergodic CMI-Oscillator (esta basado en el Candlestick Momentum Index) es descrito por William Blau en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_CMI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Ergodic CMI-Oscillator de William Blau

Cálculo:

El Ergodic CMI-Oscillator es definido así:

Ergodic_CMI(price1,price2,q,r,s,u) = CMI(price1,price2,q,r,s,u)

SignalLine(price1,pric2,q,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_CMI(price1,pric2,q,r,s,u) ,ul)

donde:

  • Ergodic_CMI() - Ergodic - Candlestick Momentum Index CMI(price1,price2,q,r,s,u);
  • SignalLine() - Linea de Señal - media móvil exponencialmente suavizada EMA(ul), aplicada a Ergodic;
  • ul - periodo de la linea de señal.
Parámetros de entrada:
  • representación gráfica #0 - Ergodic (Candlestick Momentum Index):
    • q - número de barras, que se utilizan en el cálculo de Candlestick Momentum (por defecto q=1);
    • r - periodo de la 1ª EMA(r), aplicado a Candlestick Momentum (por defecto r=20);
    • s - periodo de la 2ª EMA(s), aplicado al resultado del 1er suavizad (por defecto s=5);
    • u - periodo de la 3ª EMA(u), aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
  • representación gráfica #1 - Linea de Señal:
    • ul - periodo de la Linea de Señal - EMA(ul), aplicada a Ergodic (por defecto ul=3);
  • AppliedPrice1 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice1=PRICE_CLOSE);
  • AppliedPrice2 - tipo de precio (por defecto AppliedPrice2=PRICE_OPEN).
Notas:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. Si r, s o u son iguales a 1, no se utiliza suavizado;
  • ul>0. Si ul=1, la señal y las líneas principales son las mismas;
  • Min. rates = (q-1+r+s+u+ul-4+1).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/380

