Autor: Andrey N. Bolkonsky



El Oscilador Ergodic MACD de William Blau se describe en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_Ergodic_MACD.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\





Oscilador Erogdic MACD de William Blau

Cálculo:

El Oscilador Ergodic MACD es definido así:

Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)

SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)

donde:

Ergodic_MACD() - Ergodic - MACD(price,r,s,u);

SignalLine() - Linea de Señal - media móvil exponencialmente suavizada EMA(ul), aplicada al MACD;

En contraste con el indicador MACD estándar (este utiliza la media móvil simple), la media móvil exponencialmente suavizada se utiliza en el método, propuesto por William Blau.



representación gráfica #0 - Ergodic (moving average convergence/divergence):

r - periodo de la 1ª EMA (lenta), aplicada al precio (por defecto r=20);



s - periodo de la 2ª EMA (rápida), aplicada al precio (por defecto s=5)



u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al MACD (por defecto u=3);

representación gráfica #1 - Linea de Señal:

ul - periodo suavizado (linea de señal), aplicado a Ergodic (por defecto ul=3);

AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).