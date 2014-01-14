Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1814
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Oscilador Ergodic MACD de William Blau se describe en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_MACD.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Oscilador Erogdic MACD de William Blau
Cálculo:
El Oscilador Ergodic MACD es definido así:
Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)
donde:
- Ergodic_MACD() - Ergodic - MACD(price,r,s,u);
- SignalLine() - Linea de Señal - media móvil exponencialmente suavizada EMA(ul), aplicada al MACD;
En contraste con el indicador MACD estándar (este utiliza la media móvil simple), la media móvil exponencialmente suavizada se utiliza en el método, propuesto por William Blau.
- representación gráfica #0 - Ergodic (moving average convergence/divergence):
- r - periodo de la 1ª EMA (lenta), aplicada al precio (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA (rápida), aplicada al precio (por defecto s=5)
- u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al MACD (por defecto u=3);
- representación gráfica #1 - Linea de Señal:
- ul - periodo suavizado (linea de señal), aplicado a Ergodic (por defecto ul=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1, s>1;
- s<r (según William Blau, no hay ninguna comprobación en el código);
- u>0. If u=1, no se utiliza el suavizado;
- ul>0. Si ul=1, la señal y las lineas ergodic son las mismas;
- Min. rates =([max(r,s)]+u+ul-3+1).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/376
