CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1814
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
blau_ergodic_macd.mq5 (8.04 KB) ver
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Andrey N. Bolkonsky

El Oscilador Ergodic MACD de William Blau se describe en el libro "Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_Ergodic_MACD.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Oscilador Erogdic MACD de William Blau

Oscilador Erogdic MACD de William Blau

Cálculo:

El Oscilador Ergodic MACD es definido así:

Ergodic_MACD(price,r,s,u) = MACD(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MACD(price,r,s,u) ,ul)

donde:

  • Ergodic_MACD() - Ergodic - MACD(price,r,s,u);
  • SignalLine() - Linea de Señal - media móvil exponencialmente suavizada EMA(ul), aplicada al MACD;

En contraste con el indicador MACD estándar (este utiliza la media móvil simple), la media móvil exponencialmente suavizada se utiliza en el método, propuesto por William Blau.

Parámetros de entrada:
  • representación gráfica #0 - Ergodic (moving average convergence/divergence):
    • r - periodo de la 1ª EMA (lenta), aplicada al precio (por defecto r=20);
    • s - periodo de la 2ª EMA (rápida), aplicada al precio (por defecto s=5)
    • u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al MACD (por defecto u=3);
  • representación gráfica #1 - Linea de Señal:
    • ul - periodo suavizado (linea de señal), aplicado a Ergodic (por defecto ul=3);
  • AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
  • r>1, s>1;
  • s<r (según William Blau, no hay ninguna comprobación en el código);
  • u>0. If u=1, no se utiliza el suavizado;
  • ul>0. Si ul=1, la señal y las lineas ergodic son las mismas;
  • Min. rates =([max(r,s)]+u+ul-3+1).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/376

Candlestick Momentum Blau_CMtm Candlestick Momentum Blau_CMtm

Candlestick Momentum Indicator de William Blau.

Candlestick Momentum Index Blau_CMI Candlestick Momentum Index Blau_CMI

Indicador Candle Momentum Index (CMI) de William Blau.

Indicador Moving Averages Convergence/Divergence Blau_MACD Indicador Moving Averages Convergence/Divergence Blau_MACD

Moving Averages Convergence/Divergence Indicator de William Blau.

Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI

Ergodic Mean Deviation Index (MDI) Oscillator de William Blau.