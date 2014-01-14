Autor: Andrey N. Bolkonsky



El indicador Moving Averages Convergence/Divergence de William Blau se describe en el libro Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

El indicador técnico Moving Average Convergence/Divergence (MACD) es la diferencia entre dos medias móviles exponencialmente suavizadas (EMA) (la EMA rápida tiene el periodo s y la EMA lenta tiene el periodo r).

El signo del MACD indica la posición relativa del periodo-s de la EMA rápida y el periodo-r de la EMA lenta. Es positivo cuando EMA(s)>EMA(r) y negativo si EMA(s)<EMA(r). El aumento de |MACD| (valor abosoluto) indica la divergencia de las medias móviles, la disminución del |MACD| indica la convergencia de las EMAs.



WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_SM_Stochastic.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\





Moving Averages Convergence/Divergence de William Blau.



Cálculo:

Moving Averages Convergence/Divergence es calculado por la fórmula:

macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)

s < r

donde:

precio - precio de cierre del período actual;

EMA(price,r) - EMA lenta con periodo r, aplicada al precio;

EMA(price,s) - EMA rápida con periodo s, aplicado al precio.

La fórmula del MACD de William Blau se ve de la siguiente manera:

MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)

s < r



donde:

price - precio de cierre;

EMA(price,r) - 1er suavizado - EMA lenta, aplicada al precio;

EMA(price,s) - 2º suavizado - EMA rápida, aplicada al precio;

macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - moving averages convergence/divergence;

EMA(macd(r,s),u) - 3er suavizado (con periodo u), aplicado al MACD.

r - periodo de la 1ª EMA (lenta), aplicada al precio (por defecto r=20);

s - periodo de la 2ª EMA (rápida), aplicada al precio (por defecto s=5)

u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al MACD (por defecto u=3);

AppliedPrice - tipo de precio (por defecto AppliedPrice= PRICE_CLOSE ).