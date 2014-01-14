CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador Moving Averages Convergence/Divergence Blau_MACD - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
2130
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
blau_macd.mq5 (6.56 KB) ver
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Andrey N. Bolkonsky

El indicador Moving Averages Convergence/Divergence de William Blau se describe en el libro Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico".

El indicador técnico Moving Average Convergence/Divergence (MACD) es la diferencia entre dos medias móviles exponencialmente suavizadas (EMA) (la EMA rápida tiene el periodo s y la EMA lenta tiene el periodo r).

El signo del MACD indica la posición relativa del periodo-s de la EMA rápida y el periodo-r de la EMA lenta. Es positivo cuando EMA(s)>EMA(r) y negativo si EMA(s)<EMA(r). El aumento de |MACD| (valor abosoluto) indica la divergencia de las medias móviles, la disminución del |MACD| indica la convergencia de las EMAs.

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_SM_Stochastic.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Moving Averages Convergence/Divergence de William Blau.

Moving Averages Convergence/Divergence de William Blau.

Cálculo:

Moving Averages Convergence/Divergence es calculado por la fórmula:

macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)
s < r

donde:

  • precio - precio de cierre del período actual;
  • EMA(price,r) - EMA lenta con periodo r, aplicada al precio;
  • EMA(price,s) - EMA rápida con periodo s, aplicado al precio.

La fórmula del MACD de William Blau se ve de la siguiente manera:

MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)
s < r

donde:

  • price - precio de cierre;
  • EMA(price,r) - 1er suavizado - EMA lenta, aplicada al precio;
  • EMA(price,s) - 2º suavizado - EMA rápida, aplicada al precio;
  • macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - moving averages convergence/divergence;
  • EMA(macd(r,s),u) - 3er suavizado (con periodo u), aplicado al MACD.
Parámetros de entrada:
  • r - periodo de la 1ª EMA (lenta), aplicada al precio (por defecto r=20);
  • s - periodo de la 2ª EMA (rápida), aplicada al precio (por defecto s=5)
  • u - periodo de la 3ª EMA, aplicada al MACD (por defecto u=3);
  • AppliedPrice - tipo de precio (por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
  • r>1, s>1;
  • s<r (según William Blau, no hay ninguna comprobación en el código);
  • u>0. If u=1, no se utiliza el suavizado;
  • Min. rates =([max(r,s)]+u-2+1).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/375

Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD

Ergodic MACD Oscillator de William Blau.

Candlestick Momentum Blau_CMtm Candlestick Momentum Blau_CMtm

Candlestick Momentum Indicator de William Blau.

Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI

Ergodic Mean Deviation Index (MDI) Oscillator de William Blau.

Mean Deviation Index Blau_MDI Mean Deviation Index Blau_MDI

Mean Deviation Index (MDI) de William Blau.