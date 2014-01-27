作者: Andrey N. Bolkonsky



William Blau 的 MACD 的描述在这本书中 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。

MACD 技术指标是两条 指数均线 (EMA) 周期 s 的快速 EMA 以及周期 r 的慢速 EMA) 之间的距离。

MACD 标志 指明快速 s-周期 EMA 和慢速 r-周期 EMA 的相对位置。当 EMA(s)>EMA(r) 它为正值以及若 EMA(s)<EMA(r) 为负值。|MACD| (绝对值) 增加表示均线背离, |MACD| 减少表示 EMAs 聚拢。



WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹 \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Blau_SM_Stochastic.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\





计算:

MACD 计算公式:

macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)

s < r

此处:

price - 当前周期收盘价;

EMA(price,r) - r-周期慢速 EMA, 应用于价格;

EMA(price,s) - s-周期快速 EMA, 应用于价格。

William Blau 的 MACD 公式如下所示:

MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)

s < r



此处:

price - 收盘价;

EMA(price,r) - 第一平滑 - 慢速 EMA, 应用于价格;

EMA(price,s) - 第二平滑 - 快速 EMA, 应用于价格;

macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - MACD;

EMA(macd(r,s),u) - 第三平滑 (周期 u), 应用于 MACD。

r - 第一条 EMA 周期 (慢速), 应用于价格 (省缺 r=20);

s - 第二条 EMA 周期 (快速), 应用于价格 (省缺 s=5)

u - 第三条 EMA 周期, 应用于 MACD (省缺 u=3);

AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice= PRICE_CLOSE ).