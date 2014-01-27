请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
MACD 指标 Blau_MACD - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 6436
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
William Blau 的 MACD 的描述在这本书中 Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis (动量, 方向, 和背离: 应用最新的动量指标进行技术分析)"。
MACD 技术指标是两条 指数均线 (EMA) 周期 s 的快速 EMA 以及周期 r 的慢速 EMA) 之间的距离。
MACD 标志 指明快速 s-周期 EMA 和慢速 r-周期 EMA 的相对位置。当 EMA(s)>EMA(r) 它为正值以及若 EMA(s)<EMA(r) 为负值。|MACD| (绝对值) 增加表示均线背离, |MACD| 减少表示 EMAs 聚拢。
- WilliamBlau.mqh 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Include\
- Blau_SM_Stochastic.mq5 必须放在 客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\
William Blau 的 MACD。
计算:
MACD 计算公式:
macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)
s < r
此处:
- price - 当前周期收盘价;
- EMA(price,r) - r-周期慢速 EMA, 应用于价格;
- EMA(price,s) - s-周期快速 EMA, 应用于价格。
William Blau 的 MACD 公式如下所示:
MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)
s < r
此处:
- price - 收盘价;
- EMA(price,r) - 第一平滑 - 慢速 EMA, 应用于价格;
- EMA(price,s) - 第二平滑 - 快速 EMA, 应用于价格;
- macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - MACD;
- EMA(macd(r,s),u) - 第三平滑 (周期 u), 应用于 MACD。
- r - 第一条 EMA 周期 (慢速), 应用于价格 (省缺 r=20);
- s - 第二条 EMA 周期 (快速), 应用于价格 (省缺 s=5)
- u - 第三条 EMA 周期, 应用于 MACD (省缺 u=3);
- AppliedPrice - 适用价格类型 (省缺 AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1, s>1;
- s<r (根据 William Blau, 代码中没有任何检查);
- u>0. 若 u=1, 不使用平滑;
- 最小. 比率 =([max(r,s)]+u-2+1).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/375
遍历平均偏差指数振荡器 Ergodic_MDI
William Blau 的遍历平均偏差指数 (MDI) 振荡器平均偏差指数 Blau_MDI
William Blau 的平均偏差指数 (MDI)。
Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD
William Blau 的遍历 MACD 振荡器。蜡烛条动量 Blau_CMtm
William Blau 的蜡烛条动量指标。