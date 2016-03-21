Urheber: Andrey N. Bolkonsky



Der Moving Averages Convergence/Divergence Indicator von William Blau wird in dem Buch Momentum, Direction, and Divergence: Applying the Latest Momentum Indicators for Technical Analysis" beschrieben..

Der Moving Average Convergence/Divergence (MACD) (Gleitender Durchschnitt Konvergenz/Divergenz) Technische Indikator Beschreibt die Differenz zwischen zwei Exponentiell geglätteten gleitenden Durchschnitten (EMA) (der schnellere EMA hat die Period s und der langsamere EMA hat die Period r).

Das Vorzeichen von dem MACD Deutet auf die relative Position von der EMA mit der schnellen Periode und der EMA mit der langsamen Periode Das Ergebnis ist positiv wenn EMA(s)>EMA(r) ist und es ist negativ wenn EMA(s)<EMA(r). Der Anstieg von dem |MACD| (absoluter Wert) Weist auf die Abweichung von gleitenden Durchschnitten hin, und ein abfallender Wert von |MACD| Ist ein Zeichen für die Annäherung zweier gleitender Durchschnitte (EMAs).



Die Datei WilliamBlau.mqh muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder \MQL5\Include\

\MQL5\Include\ Die Datei Blau_SM_Stochastic.mq5 muss in das folgende Verzeichnis kopiert werden: terminal_data_folder\MQL5\Indicators\





Moving Averages Convergence/Divergence von William Blau.



Berechnung:

Moving Averages Convergence/Divergence Wird nach folgender Formel berechnet:

macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)

s < r

wobei:

price - Close-Kurs der aktuellen Periode;

EMA(price,r) - slow EMA with period r, angewendet auf price;

EMA(price,s) - fast EMA with period s, angewendet auf price.

Die Formel für den MACD von William Blau sieht wie folgt aus:

MACD(price,r,s,u) = EMA( macd(price,r,s) ,u) = EMA( EMA(price,s)-EMA(price,r) ,u)

s < r



wobei:

price - Close-Kurs;

EMA(price,r) - 1st smoothing - slow EMA, angewendet auf price;

EMA(price,s) - Zweite Glättung - schneller EMA, angewendet auf den Preis;

macd(r,s)=EMA(price,s)-EMA(price,r) - Gleitende Durchschnitte Konvergenz/Divergenz;

EMA(macd(r,s),u) - 3rd smoothing (with period u), angewendet auf MACD.

r - period of the 1st EMA (slow), angewendet auf price (by default r=20);

s - period of the 2nd EMA (fast), angewendet auf price (by default s=5)

u - period of the 3rd EMA, angewendet auf MACD (by default u=3);

AppliedPrice - Kurstyp (standard AppliedPrice= PRICE_CLOSE ).