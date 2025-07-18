당사 팬 페이지에 가입하십시오
저자: 안드레이 N. 볼콘스키
이동 평균의 지표 수렴/발산 윌리엄 블라우는 모멘텀, 방향성, 발산이라는 책에서 설명합니다.
이동평균 수렴/발산(MACD) 은 두 지수 이동평균(지수)의 차이(발산)로, 기간 s의 빠른 지수와 기간 r의 느린 지수이며 지수는 종가에 적용됩니다.
MACD 부호는 느린 r주기의 지수에 대한 빠른 s주기의 지수의 위치를나타냅니다: 양수 MACD는 EMA(s)가 EMA(r) 이상이고 음수 MACD는 EMA(r)보다 낮습니다. 절대값의 MACD 변화: |MACD|의 상승은 이동평균의 발산을 나타내고, |MACD|의 하락은 이동평균의 수렴을 나타냅니다.
자세한 내용은 윌리엄 블라우의 MQL5의 인디케이터와 트레이딩 시스템 문서에서 확인하세요 . 1부: 인디케이터.
- WilliamBlau.mqh는 terminal_data_directory\MQL5\Include\에 위치해야 합니다.
- Blau_MACD.mq5는 터미널 데이터 디렉토리\MQL5/Indicators\에 위치해야 합니다.
윌리엄 블라우 이동평균 수렴/발산 인디케이터
계산:
이동평균 수렴/발산 공식:
macd(price,r,s) = EMA(price,s) - EMA(price,r)
s < r
- 가격 - 현재 기간의 종가;
- EMA(가격,r) - 가격에 적용된 기간 r의 느린 지수이동평균(지수)입니다;
- EMA(가격,s) - 가격에 적용된 기간 s의 빠른 지수.
이동평균 수렴/발산 지표는 빠른 지수 이동평균과 느린 지수 이동평균(평활 이동평균 수렴/발산) 사이의 비율을 표시합니다.
이동평균 수렴/발산 지표의 공식은 다음과 같습니다:
MACD(가격,r,s,u) = EMA( macd(가격,r,s),u) = EMA( EMA(가격,s)-EMA(가격,r),u)
s < r
- 가격은 종가 - 가격 차트의 가격 기준입니다;
- EMA(price,r) - 1차 평활 - 가격에 적용된 기간 r의 느린 지수 이동 평균(지수)입니다;
- EMA(가격,s) - 두 번째 평활 - 가격에 적용된 기간 s의 빠른 지수;
- macd(r,s)=EMA(가격,s)-EMA(가격,r) - 가격에 적용된 빠른(기간 s) 지수 및 느린(기간 s) 지수의 수렴/발산;
- 세 번째 평활화 - 이동평균의 수렴/발산에 적용되는 기간 u의 지수: 빠른 EMA(가격,s) 및 느린 EMA(가격,r).
- r - 가격에 적용되는 첫 번째 느린 EMA의 주기입니다(기본값 r=20);
- s - 가격에 적용되는 두 번째 빠른 EMA의 주기(기본값은 s=5)
- u - 이동평균의 수렴/발산과 관련된 세 번째 EMA의 기간(기본값 u=3);
- 적용된 가격 - 가격 유형 (기본값은 적용된 가격=PRICE_CLOSE).
- R>1, S>1;
- s<r(이론 요구 사항에 따른 제한, 소프트웨어 수준에서 확인되지 않음);
- u>0. u=1이면 평활화가 수행되지 않습니다;
- 가격 배열의 최소 크기 =([max(r,s)]+u-2+1).
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/375
