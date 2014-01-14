Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1190
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor: Andrey N. Bolkonsky
Ergodic MDI-Oscillator de William Blau está basado en Mean Deviation Index (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).Uso:
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_Ergodic_MDI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Ergodic MDI-Indicator de William Blau
Cálculo:
Ergodic Mean Deviation Oscillator se calcula de la siguiente forma:
Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)
donde:
- Ergodic_MDI() - Ergodic (mean deviation indicator MDI(price,r,s,u));
- SignalLine() - linea de señal - media móvil exponencialmente suavizada de un periodo ul, aplicado a ergodic;
- ul - periodo de la EMA de la Linea de Señal.
- representación gráfica #0 - Ergodic (Mean Deviation Indicator):
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al precio (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA, aplicada a la desviación media (por defecto s=5);
- u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
- representación gráfica #1 - Linea de Señal:
- ul - EMA periodo de la Linea de Señal, aplicada a ergodic (por defecto ul=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- r>1;
- s>0, u>0. If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
- ul>0. Si ul=1, la Línea de Señal y Mean Deviation Index son los mismos;
- Min. rates=(r+s+u+ul-4+1).
