CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Ergodic Mean Deviation Index Oscillator Ergodic_MDI - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1190
Ranking:
(20)
Publicado:
Actualizado:
blau_ergodic_mdi.mq5 (7.85 KB) ver
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Andrey N. Bolkonsky

Ergodic MDI-Oscillator de William Blau está basado en Mean Deviation Index (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).

Uso:
  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_Ergodic_MDI.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Ergodic MDI-Indicator de William Blau

Ergodic MDI-Indicator de William Blau

Cálculo:

Ergodic Mean Deviation Oscillator se calcula de la siguiente forma:

Ergodic_MDI(price,r,s,u) = MDI(price,r,s,u)
SignalLine(price,r,s,u,ul) = EMA( Ergodic_MDI(price,r,s,u) ,ul)

donde:

  • Ergodic_MDI() - Ergodic (mean deviation indicator MDI(price,r,s,u));
  • SignalLine() - linea de señal - media móvil exponencialmente suavizada de un periodo ul, aplicado a ergodic;
  • ul - periodo de la EMA de la Linea de Señal.
Parámetros de entrada:
  • representación gráfica #0 - Ergodic (Mean Deviation Indicator):
    • r - periodo de la 1ª EMA, aplicada al precio (por defecto r=20);
    • s - periodo de la 2ª EMA, aplicada a la desviación media (por defecto s=5);
    • u - periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3);
  • representación gráfica #1 - Linea de Señal:
    • ul - EMA periodo de la Linea de Señal, aplicada a ergodic (por defecto ul=3);
  • AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
  • r>1;
  • s>0, u>0. If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
  • ul>0. Si ul=1, la Línea de Señal y Mean Deviation Index son los mismos;
  • Min. rates=(r+s+u+ul-4+1).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/374

Indicador Moving Averages Convergence/Divergence Blau_MACD Indicador Moving Averages Convergence/Divergence Blau_MACD

Moving Averages Convergence/Divergence Indicator de William Blau.

Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD Ergodic MACD Oscillator Blau_Ergodic_MACD

Ergodic MACD Oscillator de William Blau.

Mean Deviation Index Blau_MDI Mean Deviation Index Blau_MDI

Mean Deviation Index (MDI) de William Blau.

Demo_FileTell Demo_FileTell

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileTell()