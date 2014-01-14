Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Stochastic Momentum Oscillator Blau_SM_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1761
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Andrey N. Bolkonsky
El Stochastic Oscillator de William Blau está basado en el indicador Stochastic Momentum Index (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).
- WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
- Blau_SM_Stochastic.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\
Stochastic Momentum Oscillator
Cálculo:
Stochastic Momentum Oscillator se calcula de la siguiente forma:
SM_Stochastic(price,q,r,s,u) = SMI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)
donde:
- SM_Stochastic() - Stochastic Momentum Index SMI(price,q,r,s,u);
- SignalLine() - Linea de señal - media móvil exponencialmente suavizada con el periodo ul, aplicado al Stochastic Momentum Index;
- ul - periodo de suavizado de la EMA de la Linea de Señal.
Parámetros de entrada:
- representación gráfica #0 - Stochastic Momentum Index:
- q - periodo del Stochastic Momentum (por defecto q=5);
- r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Stochastic Momentum (por defecto r=20);
- s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
- u ;- periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3;
- representación gráfica #1 - Linea de Señal:
- ul - periodo de la EMA suavizada linea de señal, aplicada al Stochastic Momentum Index (por defecto ul=3);
- AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
- q>0;
- r>0, s>0, u>0. If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
- ul>0. Si ul=1, la Línea de Señal y el Stochastic Momentum Index son los mismos;
- Min. rates=(q-1+r+s+u+ul-4+1).
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/372
Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileTell()Mean Deviation Index Blau_MDI
Mean Deviation Index (MDI) de William Blau.
Stochastic Momentum Index de William Blau.Stochastic Momentum Blau_SM
Stochastic Momentum de William Blau.