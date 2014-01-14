CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Stochastic Momentum Oscillator Blau_SM_Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Andrey F. Zelinsky | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1761
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
blau_sm_stochastic.mq5 (12.33 KB) ver
\MQL5\Include\
williamblau.mqh (4.52 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor: Andrey N. Bolkonsky

El Stochastic Oscillator de William Blau está basado en el indicador Stochastic Momentum Index (ver Momento, Dirección, y Divergencia: Aplicación de los últimos indicadores de Momento para el Análisis Técnico).

  • WilliamBlau.mqh debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Include\
  • Blau_SM_Stochastic.mq5 debe ser colocado en la carpeta_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators\

Stochastic Momentum Oscillator

Stochastic Momentum Oscillator

Cálculo:

Stochastic Momentum Oscillator se calcula de la siguiente forma:

SM_Stochastic(price,q,r,s,u) = SMI(price,q,r,s,u)
SignalLine(price,q,r,s,u,ul) = EMA( SM_Stochastic(price,q,r,s,u) ,ul)

donde:

  • SM_Stochastic() - Stochastic Momentum Index SMI(price,q,r,s,u);
  • SignalLine() - Linea de señal - media móvil exponencialmente suavizada con el periodo ul, aplicado al Stochastic Momentum Index;
  • ul - periodo de suavizado de la EMA de la Linea de Señal.

Parámetros de entrada:

  • representación gráfica #0 - Stochastic Momentum Index:
    • q - periodo del Stochastic Momentum (por defecto q=5);
    • r - periodo de la 1ª EMA, aplicado al Stochastic Momentum (por defecto r=20);
    • s - periodo de la 2ª EMA, aplicado al resultado del 1er suavizado (por defecto s=5);
    • u ;- periodo de la 3ª EMA, aplicado al resultado del 2º suavizado (por defecto u=3;
  • representación gráfica #1 - Linea de Señal:
    • ul - periodo de la EMA suavizada linea de señal, aplicada al Stochastic Momentum Index (por defecto ul=3);
  • AppliedPrice - tipo de precio (Por defecto AppliedPrice=PRICE_CLOSE).
Nota:
  • q>0;
  • r>0, s>0, u>0. If r, s or u =1, no se utiliza suavizado;
  • ul>0. Si ul=1, la Línea de Señal y el Stochastic Momentum Index son los mismos;
  • Min. rates=(q-1+r+s+u+ul-4+1).

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/372

Demo_FileTell Demo_FileTell

Este script muestra un ejemplo del uso de la función FileTell()

Mean Deviation Index Blau_MDI Mean Deviation Index Blau_MDI

Mean Deviation Index (MDI) de William Blau.

Stochastic Momentum Index Blau_SMI Stochastic Momentum Index Blau_SMI

Stochastic Momentum Index de William Blau.

Stochastic Momentum Blau_SM Stochastic Momentum Blau_SM

Stochastic Momentum de William Blau.