El indicador imprime las barras del símbolo especificado en una ventana separada.

El estilo de dibujo DRAW_BARS muestra las barras con los valores de 4 búferes de indicador, correspondientes al precio de apertura, precio máximo, precio mínimo y precio de cierre. El color y la anchura de las barras cambia después de N ticks. La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".

Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_BARS) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate().

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.




