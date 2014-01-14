Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DRAW_BARS - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1148
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador imprime las barras del símbolo especificado en una ventana separada.
El estilo de dibujo DRAW_BARS muestra las barras con los valores de 4 búferes de indicador, correspondientes al precio de apertura, precio máximo, precio mínimo y precio de cierre. El color y la anchura de las barras cambia después de N ticks. La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".
Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_BARS) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate().
Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/337
El estilo de dibujo DRAW_FILLING pinta el área que existe entre los valores de dos búferes de indicador. En concreto, dibuja dos líneas y llena el área que hay entre ellas con el color especificado.DRAW_ZIGZAG
El estilo de dibujo DRAW_ZIGZAG permite dibujar segmentos con los valores de dos búferes de indicador. Es como DRAW_SECTION, pero permite dibujar segmentos verticales dentro de una barra.
Ultimate Oscillator fue desarrollado por Larry Williams. Utiliza el promedio de tres osciladores con diferentes periodos.Volumen
El indicador de volumen muestra los valores con diferentes colores dependiendo de los cambios de volumen.