El indicador de Volumen muestra los valores con diferentes colores dependiendo de los cambios de volumen.

Las barras del indicador tienen dos colores - verde y rojo. El color verde significa que el volumen de la barra actual es mayor que el volumen de la barra anterior. El color rojo, al contrario, significa que el volumen es menor que en la barra anterior. Hay una opción para escoger el volumen a utilizar - volumen tick o real, los colores también se pueden cambiar.

Indicador de Volumen

