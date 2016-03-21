Der Indikator zeichnet die Bar von dem angegebenen Symbol in einem separaten Fenster.

Der DRAW_BARS Zeichenstil wird verwendet um eine Bar zu zeichnen wobei auf die Werte von vier Indikatorspeichern zurückgegriffen wird: Die Kurse von Open, High, Low and Close. Die Farbe der Bars wechselt alle N Ticks. Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.

Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_BARS) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion).

