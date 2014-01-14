El indicador traza un canal basado en dos medias móviles de diferentes períodos, en una ventana aparte.



El cambio de color del canal muestra el cambio de la tendencia.

El estilo de dibujo DRAW_FILLING pinta el área que existe entre los valores de dos búferes de indicador. En concreto, dibuja dos líneas y llena el área que hay entre ellas con el color especificado. Los colores del canal cambian después de N ticks. La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".

Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_FILLING) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate().

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.

Imagen:











