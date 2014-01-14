CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DRAW_FILLING - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1256
Ranking:
(22)
Publicado:
Actualizado:
draw_filling.mq5 (5.53 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador traza un canal basado en dos medias móviles de diferentes períodos, en una ventana aparte.

El cambio de color del canal muestra el cambio de la tendencia.

El estilo de dibujo DRAW_FILLING pinta el área que existe entre los valores de dos búferes de indicador. En concreto, dibuja dos líneas y llena el área que hay entre ellas con el color especificado. Los colores del canal cambian después de N ticks. La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".

Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_FILLING) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate().

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.

Imagen:

DRAW_FILLING



Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/336

DRAW_ZIGZAG DRAW_ZIGZAG

El estilo de dibujo DRAW_ZIGZAG permite dibujar segmentos con los valores de dos búferes de indicador. Es como DRAW_SECTION, pero permite dibujar segmentos verticales dentro de una barra.

DRAW_ARROW DRAW_ARROW

El estilo de dibujo DRAW_ARROW se utiliza para representar flechas (símbolos del conjunto Wingdings).

DRAW_BARS DRAW_BARS

El estilo de dibujo DRAW_BARS muestra las barras con los valores de 4 búferes de indicador, correspondientes al precio de apertura, precio máximo, precio mínimo y precio de cierre.

Ultimate Oscillator Ultimate Oscillator

Ultimate Oscillator fue desarrollado por Larry Williams. Utiliza el promedio de tres osciladores con diferentes periodos.