DRAW_BARS - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2915
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Пример индикатора, рисующего в отдельном окне бары по указанному финансовому инструменту.
Стиль DRAW_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Цвет баров меняется случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).
Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_BARS цвет задается с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() цвет выбирается случайным образом из заранее подготовленного списка.
См. также статью Стили рисования в MQL5
Стиль DRAW_FILLING рисует цветную область между значениями двух индикаторных буферов. Фактически этот стиль рисует две линии и закрашивает пространство между ними одним из двух заданных цветов.DRAW_CANDLES
Стиль DRAW_CANDLES рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close.
Стиль DRAW_ZIGZAG рисует заданным цветом отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль очень похож на DRAW_SECTION, но в отличие от последнего, позволяет рисовать вертикальные отрезки в пределах одного бара.DRAW_ARROW
Стиль DRAW_ARROW рисует на графике заданным цветом стрелки (символы) по значению индикаторного буфера.