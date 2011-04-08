CodeBaseРазделы
Индикаторы

DRAW_BARS - индикатор для MetaTrader 5

Пример индикатора, рисующего в отдельном окне бары по указанному финансовому инструменту.

Стиль DRAW_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Цвет баров меняется случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_BARS цвет задается с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() цвет выбирается случайным образом из заранее подготовленного списка.

См. также статью Стили рисования в MQL5

DRAW_BARS


DRAW_FILLING DRAW_FILLING

Стиль DRAW_FILLING рисует цветную область между значениями двух индикаторных буферов. Фактически этот стиль рисует две линии и закрашивает пространство между ними одним из двух заданных цветов.

DRAW_CANDLES DRAW_CANDLES

Стиль DRAW_CANDLES рисует японские свечи по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close.

DRAW_ZIGZAG DRAW_ZIGZAG

Стиль DRAW_ZIGZAG рисует заданным цветом отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль очень похож на DRAW_SECTION, но в отличие от последнего, позволяет рисовать вертикальные отрезки в пределах одного бара.

DRAW_ARROW DRAW_ARROW

Стиль DRAW_ARROW рисует на графике заданным цветом стрелки (символы) по значению индикаторного буфера.