Пример индикатора, рисующего в отдельном окне бары по указанному финансовому инструменту.



Стиль DRAW_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close. Цвет баров меняется случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_BARS цвет задается с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() цвет выбирается случайным образом из заранее подготовленного списка.

См. также статью Стили рисования в MQL5



