DRAW_FILLINGの描写スタイルは、二つのインジケーターの値の間の領域を塗りつぶします。 実際は、二つのラインを描写し、その間を特定の色で塗りつぶします。

DRAW_ZIGZAGの描写スタイルは、２つのインジケーターのバッファからセクションを描写します。DRAW_SECTIONのように見えますが、水平なセクションを一つの足の中に描写することが可能です。