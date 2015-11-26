無料でロボットをダウンロードする方法を見る
DRAW_BARS - MetaTrader 5のためのインディケータ
このインジケーターは、特定のシンボルの足をセパレートウィンドウに描写します。
DRAW_BARSの描写スタイルは、インジケーターの４つのバッファ値（始値、高値、安値、終値）から足を描写します。足の色、幅はNティック後に変化します。N 変数がパラメータとして定義されます。これは"Properties"ウィンドウで変更可能です。
plot1 (DRAW_BARS) の初期プロパティは#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します。(OnCalculate() 関数)
こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/337
DRAW_FILLING
DRAW_FILLINGの描写スタイルは、二つのインジケーターの値の間の領域を塗りつぶします。 実際は、二つのラインを描写し、その間を特定の色で塗りつぶします。DRAW_ZIGZAG
DRAW_ZIGZAGの描写スタイルは、２つのインジケーターのバッファからセクションを描写します。DRAW_SECTIONのように見えますが、水平なセクションを一つの足の中に描写することが可能です。
DRAW_CANDLES
DRAW_CANDLESの描写スタイルは、インジケーターの４つの値（始値、高値、安値、終値）からロウソク足を描写します。DRAW_COLOR_SECTION
DRAW_COLOR_SECTION の描写スタイルは、セクションを異なる色で描写します。色はカラーバッファで指定された色です。