DRAW_ZIGZAG - indicador para MetaTrader 5

El indicador dibuja el Zigzag ("saw") con los precios máximo y mínimo.

El estilo de dibujo DRAW_ZIGZAG permite dibujar segmentos con los valores de dos búferes de indicador. Es como DRAW_SECTION, pero permite dibujar segmentos verticales dentro de una barra. El color, el ancho y el estilo de las líneas Zigzag cambian aleatoriamente cada N ticks. La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".

Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_ZIGZAG) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate().

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.

DRAW_ZIGZAG


