지표는 별도의 창에 선택한 심볼의 막대를 표시합니다.
DRAW_BARS 그리기 스타일은 시가, 고가, 저가 및 종가가 있는 4개 지표의 버퍼 값을 사용하여 막대를 그리는 데 사용됩니다. N 틱 후에 막대의 색상과 너비가 변경되었습니다. N 변수는 입력 매개변수로 정의되며 "속성" 창을 사용하여 변경할 수 있습니다.
plot1 그래픽 플롯(DRAW_BARS)의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다., 추가로 이러한 속성이 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수).
MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.
DRAW_FILLING
DRAW_FILLING 그리기 스타일을 사용하면 두 지표의 버퍼 값을 사용하여 영역을 나타낼 수 있습니다. 실제로는 두 개의 선을 그리고 그 사이의 영역을 지정된 색상으로 채웁니다.
DRAW_CANDLES
DRAW_CANDLES 그리기 스타일은 시가, 고가, 저가 및 종가가 있는 4개 지표의 버퍼 값을 사용하여 막대를 그리는 데 사용됩니다.DRAW_COLOR_LINE
DRAW_COLOR_LINE 그리기 스타일은 다른 색상으로 선을 그리는 데 사용되며 색은 색상 버퍼에 지정됩니다.