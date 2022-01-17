지표는 별도의 창에 선택한 심볼의 막대를 표시합니다.

DRAW_BARS 그리기 스타일은 시가, 고가, 저가 및 종가가 있는 4개 지표의 버퍼 값을 사용하여 막대를 그리는 데 사용됩니다. N 틱 후에 막대의 색상과 너비가 변경되었습니다. N 변수는 입력 매개변수로 정의되며 "속성" 창을 사용하여 변경할 수 있습니다.

plot1 그래픽 플롯(DRAW_BARS)의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다., 추가로 이러한 속성이 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수).

MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.



