지표는 고가 및 저가를 사용하여 지그재그("톱")를 표시합니다.

DRAW_ZIGZAG 그리기 스타일을 사용하면 두 개 지표의 버퍼 값을 사용하여 섹션을 그릴 수 있습니다. DRAW_SECTION처럼 보이지만 하나의 바 안에 수직 섹션을 그릴 수 있습니다. N 틱 후 지그재그 선의 색상, 너비 및 스타일이 무작위로 변경되었습니다. N 변수는 입력 매개변수로 정의되며 "속성" 창을 사용하여 변경할 수 있습니다.

plot1 그래픽 플롯(DRAW_ZIGZAG)의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다., 추가로 이러한 속성이 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수).

MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.