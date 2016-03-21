und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
DRAW_ZIGZAG - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator zeichnet die Zigzag ("saw") Unter Verwendung der Hoch- und Tiefkurse.
Der DRAW_ZIGZAG Zeichenstil erlaubt das Zeichnen von Abschnitten unter der Verwendung der Werte von zwei Indikator speichern. Es sieht ähnlich aus wie DRAW_SECTION, aber er erlaubt es, vertikale Abschnitte innerhalb einer Bar zu zeichnen. Die Farbe, die Breite und der Stil der Zigzag Linien ändern sich zufällig jede N Ticks. Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.
Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_ZIGZAG) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion).
Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/335
