Indicadores

DRAW_ARROW - indicador para MetaTrader 5

draw_arrow.mq5 (4.88 KB) ver
El indicador dibuja flechas en la barra cuando el precio de cierre es mayor que el precio de cierre de la barra anterior.

El color, el ancho, el desplazamiento y el código de la flecha cambian aleatoriamente cada N ticks. La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades". Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_ARROW) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate().

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.

DRAW_ARROW


DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM2 se utiliza para representar en forma de histograma los valores de dos búferes de indicador.

DRAW_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM

El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM se utiliza para representar los valores del búfer del indicador en forma de histograma.

DRAW_ZIGZAG DRAW_ZIGZAG

El estilo de dibujo DRAW_ZIGZAG permite dibujar segmentos con los valores de dos búferes de indicador. Es como DRAW_SECTION, pero permite dibujar segmentos verticales dentro de una barra.

DRAW_FILLING DRAW_FILLING

El estilo de dibujo DRAW_FILLING pinta el área que existe entre los valores de dos búferes de indicador. En concreto, dibuja dos líneas y llena el área que hay entre ellas con el color especificado.