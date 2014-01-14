El indicador dibuja flechas en la barra cuando el precio de cierre es mayor que el precio de cierre de la barra anterior.

El color, el ancho, el desplazamiento y el código de la flecha cambian aleatoriamente cada N ticks. La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades". Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_ARROW) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate().

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.