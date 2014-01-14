Pon "Me gusta" y sigue las noticias
DRAW_ARROW - indicador para MetaTrader 5
El indicador dibuja flechas en la barra cuando el precio de cierre es mayor que el precio de cierre de la barra anterior.
El color, el ancho, el desplazamiento y el código de la flecha cambian aleatoriamente cada N ticks. La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades". Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_ARROW) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate().
Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.
El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM2 se utiliza para representar en forma de histograma los valores de dos búferes de indicador.DRAW_HISTOGRAM
El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM se utiliza para representar los valores del búfer del indicador en forma de histograma.
El estilo de dibujo DRAW_ZIGZAG permite dibujar segmentos con los valores de dos búferes de indicador. Es como DRAW_SECTION, pero permite dibujar segmentos verticales dentro de una barra.DRAW_FILLING
El estilo de dibujo DRAW_FILLING pinta el área que existe entre los valores de dos búferes de indicador. En concreto, dibuja dos líneas y llena el área que hay entre ellas con el color especificado.