Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
DRAW_ZIGZAG - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2945
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Пример индикатора, рисующего пилу по ценам High и Low.
Стиль DRAW_ZIGZAG рисует заданным цветом отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль очень похож на DRAW_SECTION, но в отличие от последнего, позволяет рисовать вертикальные отрезки в пределах одного бара. Цвет, толщина и стиль линий зигзага меняются случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).
Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_ZIGZAG свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.См. также статью Стили рисования в MQL5.
Стиль DRAW_BARS рисует бары по значениям четырех индикаторных буферов, в которых содержатся цены Open, High, Low и Close.DRAW_FILLING
Стиль DRAW_FILLING рисует цветную область между значениями двух индикаторных буферов. Фактически этот стиль рисует две линии и закрашивает пространство между ними одним из двух заданных цветов.
Стиль DRAW_ARROW рисует на графике заданным цветом стрелки (символы) по значению индикаторного буфера.VininI Cyber Cyсle [v01]
Индикатор VininI Cyber Cycle находит циклические движения цены, создан на базе индикатора VininI_Cyber Cycle(V2) Виктора Николаева.