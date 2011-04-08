CodeBaseРазделы
Индикаторы

DRAW_ZIGZAG - индикатор для MetaTrader 5

Пример индикатора, рисующего пилу по ценам High и Low.

Стиль DRAW_ZIGZAG рисует заданным цветом отрезки по значениям двух индикаторных буферов. Этот стиль очень похож на DRAW_SECTION, но в отличие от последнего, позволяет рисовать вертикальные отрезки в пределах одного бара. Цвет, толщина и стиль линий зигзага меняются случайным образом каждые N тиков. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_ZIGZAG свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом.

См. также статью Стили рисования в MQL5.

DRAW_ZIGZAG


