El indicador imprime el gráfico de la función sin(x) en una ventana separada.



El color, el ancho y el estilo de línea del histograma cambian aleatoriamente cada N ticks. El periodo de la función sin(x) depende de los parámetros de entrada de las barras. El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM se utiliza para dibujar los histogramas (por ejemplo, los osciladores). Permite evitar dibujar algunos de los valores del indicador estableciendo el valor PLOT_EMPTY_VALUE. El estilo DRAW_HISTOGRAM sólo necesita un búfer de datos.

Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_HISTOGRAM) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate(). La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.



