CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

DRAW_HISTOGRAM - indicador para MetaTrader 5

MetaQuotes | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1203
Ranking:
(19)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El indicador imprime el gráfico de la función sin(x) en una ventana separada.

El color, el ancho y el estilo de línea del histograma cambian aleatoriamente cada N ticks. El periodo de la función sin(x) depende de los parámetros de entrada de las barras. El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM se utiliza para dibujar los histogramas (por ejemplo, los osciladores). Permite evitar dibujar algunos de los valores del indicador estableciendo el valor PLOT_EMPTY_VALUE. El estilo DRAW_HISTOGRAM sólo necesita un búfer de datos.

Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_HISTOGRAM) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate(). La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.

DRAW_HISTOGRAM

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/332

DRAW_SECTION DRAW_SECTION

El estilo de dibujo DRAW_SECTION se utiliza para representar los valores del búfer del indicador en forma de segmentos.

DRAW_LINE DRAW_LINE

El estilo DRAW_LINE se utiliza para representar en forma de línea los valores del búfer del indicador.

DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM2 se utiliza para representar en forma de histograma los valores de dos búferes de indicador.

DRAW_ARROW DRAW_ARROW

El estilo de dibujo DRAW_ARROW se utiliza para representar flechas (símbolos del conjunto Wingdings).