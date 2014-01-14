Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
DRAW_HISTOGRAM - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1203
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador imprime el gráfico de la función sin(x) en una ventana separada.
El color, el ancho y el estilo de línea del histograma cambian aleatoriamente cada N ticks. El periodo de la función sin(x) depende de los parámetros de entrada de las barras. El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM se utiliza para dibujar los histogramas (por ejemplo, los osciladores). Permite evitar dibujar algunos de los valores del indicador estableciendo el valor PLOT_EMPTY_VALUE. El estilo DRAW_HISTOGRAM sólo necesita un búfer de datos.
Las propiedades iniciales del gráfico plot1 (DRAW_HISTOGRAM) se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate(). La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".
Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/332
El estilo de dibujo DRAW_SECTION se utiliza para representar los valores del búfer del indicador en forma de segmentos.DRAW_LINE
El estilo DRAW_LINE se utiliza para representar en forma de línea los valores del búfer del indicador.
El estilo de dibujo DRAW_HISTOGRAM2 se utiliza para representar en forma de histograma los valores de dos búferes de indicador.DRAW_ARROW
El estilo de dibujo DRAW_ARROW se utiliza para representar flechas (símbolos del conjunto Wingdings).