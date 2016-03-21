CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

DRAW_HISTOGRAM - Indikator für den MetaTrader 5

MetaQuotes | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1036
Rating:
(19)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator zeichnet einen Graphen der Funktion sin(x) in einem separaten Fenster.

Die Farbe des Histogramms, die Breite und der Stil ändern sich zufällig alle N Ticks. Die Periode der Funktion sin(x) hängt von den Inputparametern der Bar ab. Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil Wird für das Zeichnen eines Histogramms verwendet (Zum Beispiel einen Oszillator). Mit der variable PLOT_EMPTY_VALUE kann das Zeichnen von unerwünschten Indikatorwerten verhindert werden. Für die Verwendung des Zeichenstils DRAW_HISTOGRAM wird nur ein Datenspeicher (indicator buffer) benötigt.

Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_HISTOGRAMM) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion). Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.

Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.

DRAW_HISTOGRAM

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/332

DRAW_SECTION DRAW_SECTION

Der Zeichenstil DRAW_SECTION wird verwendet, um die Werte eines Indikatorspeichers als Abschnitte zu zeichnen.

DRAW_LINE DRAW_LINE

Der DRAW_LINE Zeichnungstyp Wird für die Zeichnung der Werte des Indikators Speichers (Idicator buffers) als Linie verwendet.

DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet für das Zeichnen der Werte zweier Indikator-Speicher (indicator buffer) als Histogramm.

DRAW_ARROW DRAW_ARROW

Der DRAW_ARROW Zeichenstil zeichnet Pfeile (chars).