Der Indikator zeichnet einen Graphen der Funktion sin(x) in einem separaten Fenster.



Die Farbe des Histogramms, die Breite und der Stil ändern sich zufällig alle N Ticks. Die Periode der Funktion sin(x) hängt von den Inputparametern der Bar ab. Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil Wird für das Zeichnen eines Histogramms verwendet (Zum Beispiel einen Oszillator). Mit der variable PLOT_EMPTY_VALUE kann das Zeichnen von unerwünschten Indikatorwerten verhindert werden. Für die Verwendung des Zeichenstils DRAW_HISTOGRAM wird nur ein Datenspeicher (indicator buffer) benötigt.

Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_HISTOGRAMM) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion). Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.

Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.



