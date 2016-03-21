und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator zeichnet einen Graphen der Funktion sin(x) in einem separaten Fenster.
Die Farbe des Histogramms, die Breite und der Stil ändern sich zufällig alle N Ticks. Die Periode der Funktion sin(x) hängt von den Inputparametern der Bar ab. Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil Wird für das Zeichnen eines Histogramms verwendet (Zum Beispiel einen Oszillator). Mit der variable PLOT_EMPTY_VALUE kann das Zeichnen von unerwünschten Indikatorwerten verhindert werden. Für die Verwendung des Zeichenstils DRAW_HISTOGRAM wird nur ein Datenspeicher (indicator buffer) benötigt.
Beachten Sie, dass die anfänglichen Eigenschaften von der plot1 graphic plot (DRAW_HISTOGRAMM) durch die #property Präprozessor-Direktiven definiert werden, später werden diese Eigenschaften per Zufall geändert (OnCalculate() Funktion). Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.
Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/332
