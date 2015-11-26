コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

DRAW_HISTOGRAM - MetaTrader 5のためのインディケータ

ビュー:
1225
評価:
(19)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
このインジケーターは、セパレートウィンドウにsin(x)のグラフを描写します。

ヒストグラムの色、幅、ラインスタイルはNティック毎にランダムに変化します。sin(x)の期間はパラメーターの値に依存しています。DRAW_HISTOGRAMの描写スタイルはヒストグラムを描写する際に使います。(例として、オシレーターなど)PLOT_EMPTY_VALUEの設定で、いくつかのインジケーターの値を描写させないことができます。DRAW_HISTOGRAMには一つのバッファデータのみ必要です。

plot1 (DRAW_HISTOGRAM) の初期プロパティは#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します(OnCalculate()関数)。N 変数がパラメータとして定義されます。これは"Properties"ウィンドウで変更可能です。

こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5

DRAW_HISTOGRAM

DRAW_SECTION DRAW_SECTION

DRAW_SECTIONの描写スタイルは、インジケーターの値をセクションとして描写する際に使われます。

DRAW_LINE DRAW_LINE

DRAW_LINEの描写スタイルは、インジケーターのバッファの値を線としてプロットする際に使われます。

DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

DRAW_HISTOGRAM2の描写スタイルは、 二つのインジケーターの値をヒストグラムとして描写する際に使われます。

DRAW_ARROW DRAW_ARROW

DRAW_ARROWの描写スタイルは矢印 (chars)を描写します。