このインジケーターは、セパレートウィンドウにsin(x)のグラフを描写します。
ヒストグラムの色、幅、ラインスタイルはNティック毎にランダムに変化します。sin(x)の期間はパラメーターの値に依存しています。DRAW_HISTOGRAMの描写スタイルはヒストグラムを描写する際に使います。(例として、オシレーターなど)PLOT_EMPTY_VALUEの設定で、いくつかのインジケーターの値を描写させないことができます。DRAW_HISTOGRAMには一つのバッファデータのみ必要です。
plot1 (DRAW_HISTOGRAM) の初期プロパティは#propertyを使って定義されます。その後、このプロパティはランダムに変化します(OnCalculate()関数)。N 変数がパラメータとして定義されます。これは"Properties"ウィンドウで変更可能です。
こちらも参照: The Drawing Styles in MQL5。
