Пример индикатора, рисующего заданным цветом синусоиду по функции MathSin().



Цвет, толщина и стиль всех столбиков гистограммы меняются случайным образом каждые N тиков. Параметр bars задает период синусоиды, то есть через заданное количество баров синусоида будет повторяться по циклу. Так как на каждом баре рисуется столбик от нулевого уровня, то DRAW_HISTOGRAM лучше использовать для отображения в отдельном подокне графика. Чаще всего этот тип графического построения используется для создания индикаторов осцилляторного типа. Для пустых неотображаемых значений достаточно указывать нулевое значение.

Количество требуемых буферов для построения DRAW_HISTOGRAM - 1.

Обратите внимание, что первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_HISTOGRAM свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

См. также статью Стили рисования в MQL5.



