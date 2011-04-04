CodeBaseРазделы
DRAW_HISTOGRAM - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Пример индикатора, рисующего заданным цветом синусоиду по функции MathSin().

Цвет, толщина и стиль всех столбиков гистограммы меняются случайным образом каждые N тиков. Параметр bars задает период синусоиды, то есть через заданное количество баров синусоида будет повторяться по циклу. Так как на каждом баре рисуется столбик от нулевого уровня, то DRAW_HISTOGRAM лучше использовать для отображения в отдельном подокне графика. Чаще всего этот тип графического построения используется для создания индикаторов осцилляторного типа. Для пустых неотображаемых значений достаточно указывать нулевое значение.

Количество требуемых буферов для построения DRAW_HISTOGRAM - 1.

Обратите внимание, что первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_HISTOGRAM свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

См. также статью Стили рисования в MQL5.

DRAW_HISTOGRAM

DRAW_SECTION DRAW_SECTION

Стиль DRAW_SECTION рисует заданным цветом отрезки по значениям индикаторного буфера.

DRAW_LINE DRAW_LINE

Стиль DRAW_LINE рисует заданным цветом линию по значениям индикаторного буфера.

DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

Стиль DRAW_HISTOGRAM2 рисует заданным цветом гистограмму – вертикальные отрезки по значениям двух индикаторных буферов.

Построение фрактальных множеств в MQL5 при помощи системы итерированных функций (IFS) Построение фрактальных множеств в MQL5 при помощи системы итерированных функций (IFS)

Библиотека для создания изображений cIntBMP значительно упрощает создание собственных графических изображений. В данной работе рассмотрен пример ее использования для построения фрактальных множеств при помощи системы итерированных функций (Iterated Function System, IFS).