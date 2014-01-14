El indicador representa los precios de apertura de las barras en forma de línea.

El color, el ancho y el estilo de la línea cambian aleatoriamente cada N=5 ticks. Estas propiedades se pueden definir con las directivas del preprocesador o con la función PlotIndexSetInteger() . El cambio dinámico de las propiedades de la línea permite crear indicadores "en vivo", que varían según el estado actual. Sólo se necesita un búfer de datos para el estilo DRAW_LINE.

Las propiedades iniciales del gráfico plot1 se definen con la directiva de preprocesador #property, luego estas propiedades cambian aleatoriamente en la función OnCalculate(). La variable N se define como parámetro de entrada, y se puede cambiar en la ventana "Propiedades".

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.



