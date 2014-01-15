CodeBaseSeções
DRAW_HISTOGRAM - indicador para MetaTrader 5

Publicado:
Atualizado:
O indicador plota um gráfico de uma função sen(x) em uma janela separada.

A cor, largura e estilo do histograma mudam aleatoriamente a cada N ticks. O período da função sen(x) depende dos parâmetros de entrada das barras. O estilo de desenho DRAW_HISTOGRAM é usado para plotar os histogramas (por exemplo os osciladores). Ele permite evitar o desenho de alguns valores do indicador definido por PLOT_EMPTY_VALUE. Apenas um buffer de dados é necessário para o estilo DRAW_HISTOGRAM.

Note que as propriedades iniciais do gráfico plot1 (DRAW_HISTOGRAM) são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate(). A variável N é definida como parâmetro de entrada, ela pode ser alterada manualmente usando a janela "Propriedades".

Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/332

DRAW_HISTOGRAM2 DRAW_HISTOGRAM2

O estilo de desenho DRAW_HISTOGRAM2 é usado para plotar os valores do buffer de indicador como histograma.

DRAW_CANDLES DRAW_CANDLES

O estilo DRAW_CANDLES desenha as velas usando os valores de 4 buffers com os preços Open, High, Low e Close.

DRAW_SECTION DRAW_SECTION

O estilo de desenho DRAW_SECTION é usado para plotar os valores do buffer de indicador como seções.

DRAW_LINE DRAW_LINE

O estilo DRAW_LINE é usado para plotar os valores do buffer de indicador como uma linha.