지표는 별도의 창에 sin(x) 함수 그래프를 표시합니다.



히스토그램 색상, 너비 및 선 스타일은 N 틱마다 무작위로 변경됩니다. sin(x) 함수의 주기는 바의 입력 매개변수에 따라 다릅니다. DRAW_HISTOGRAM 그리기 스타일은 히스토그램(예: 오실레이터)을 그리는 데 사용됩니다. PLOT_EMPTY_VALUE를 설정하여 지표 값의 일부를 그리지 않도록 할 수 있습니다. DRAW_HISTOGRAM 스타일에서 데이터 버퍼는 하나만 필요합니다.

plot1 그래픽 플롯(DRAW_HISTOGRAM)의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다., 추가로 이러한 속성이 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수). N 변수는 입력 매개변수로 정의되며 "속성" 창을 사용하여 변경할 수 있습니다.

MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.



