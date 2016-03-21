und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
DRAW_LINE - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1132
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeichnet die Eröffnungspreise der Bars als Linie.
Die Farbe der Linie, die Breite und der Stil ändern sich zufällig jede N=5 Ticks. Die Breite, Farbe und der Stil einer Linie können durch die Vorprozessor Direktiven (preprocessor directives) definiert werden oder durch die Verwendung der PlotIndexSetInteger() Funktion. Die Möglichkeit, die Eigenschaften der Linie dynamisch ändern zu können, macht eine sehr lebendige Gestaltung eines Indikators möglich. Es wird nur ein Datenspeicher (data buffer) für den DRAW_LINE stil benötigt.
Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.). Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.
Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/330
Der DRAW_NONE Zeichnungstyp wird in den Fällen verwendet, wo sie eine Berechnung durchführen und die Ergebnisse der Berechnungen im "Data Window" anzeigen aber die Zeichnung selbst nicht benötigt wird.Die Erzeugung von Fraktalen in MQL5 unter Verwendung der Iterated Function Systems (IFS) (Iterationsfunktionen)
Die Bibliothek cIntBMP gibt Ihnen die Möglichkeit Bilder im BMP-Format zu erzeugen Wir betrachten hier ein Beispiel, wie Sie die Iterated Function System (IFS) für die Herstellung von selbstähnlichen fraktalen verwenden.
Der Zeichenstil DRAW_SECTION wird verwendet, um die Werte eines Indikatorspeichers als Abschnitte zu zeichnen.DRAW_HISTOGRAM
Der DRAW_HISTOGRAM Zeichenstil wird verwendet für das Zeichnen der Werte eines Indikator-Speichers (indicator buffer) als Histogramm.