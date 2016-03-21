Dieser Indikator zeichnet die Eröffnungspreise der Bars als Linie.

Die Farbe der Linie, die Breite und der Stil ändern sich zufällig jede N=5 Ticks. Die Breite, Farbe und der Stil einer Linie können durch die Vorprozessor Direktiven (preprocessor directives) definiert werden oder durch die Verwendung der PlotIndexSetInteger() Funktion. Die Möglichkeit, die Eigenschaften der Linie dynamisch ändern zu können, macht eine sehr lebendige Gestaltung eines Indikators möglich. Es wird nur ein Datenspeicher (data buffer) für den DRAW_LINE stil benötigt.

Die Initialen Eigenschaften von dem plot1 graphic plot werden durch die Verwendung der #property preprocessor directive definiert, später werden die Eigenschaften zufällig durch die (OnCalculate() Funktion geändert.). Die variable N ist als Eingabeparameter definiert und kann im Eigenschaftenfenster verändert werden.

Sehen Sie auch: The Drawing Styles in MQL5.



