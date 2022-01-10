지표는 바의 시가를 선으로 표시합니다.

선 색상, 너비 및 스타일은 N=5 틱마다 무작위로 변경되었습니다. 선의 너비, 색상 및 스타일은 전처리기 지시문을 사용하거나 PlotIndexSetInteger() 함수를 사용하여 정의할 수 있습니다. 라인 속성의 동적인 변경을 통해 현재 상태에 따라 달라지는 "라이브" 지표를 생성할 수 있습니다. DRAW_LINE 스타일에서 데이터 버퍼는 하나만 필요합니다.

plot1 그래픽 플롯의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다., 추가로 이러한 속성이 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수). N 변수는 입력 매개변수로 정의되며 "속성" 창을 사용하여 변경할 수 있습니다.

MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.



