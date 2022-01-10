거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
DRAW_LINE - MetaTrader 5용 지표
지표는 바의 시가를 선으로 표시합니다.
선 색상, 너비 및 스타일은 N=5 틱마다 무작위로 변경되었습니다. 선의 너비, 색상 및 스타일은 전처리기 지시문을 사용하거나 PlotIndexSetInteger() 함수를 사용하여 정의할 수 있습니다. 라인 속성의 동적인 변경을 통해 현재 상태에 따라 달라지는 "라이브" 지표를 생성할 수 있습니다. DRAW_LINE 스타일에서 데이터 버퍼는 하나만 필요합니다.
plot1 그래픽 플롯의 초기 속성은 #property 전처리기 지시문을 사용하여 정의됩니다., 추가로 이러한 속성이 무작위로 변경됩니다(OnCalculate() 함수). N 변수는 입력 매개변수로 정의되며 "속성" 창을 사용하여 변경할 수 있습니다.
MQL5의 그리기 스타일을 참고하세요.
DRAW_NONE
DRAW_NONE 그리기 스타일은 "데이터 창"에서 지표의 값을 계산하고 표시해야 하지만 플로팅이 필요하지 않은 경우에 사용됩니다.IFS(반복 함수 시스템)를 사용하여 MQL5에서 프랙탈 생성
cIntBMP 라이브러리는 그래픽 BMP 이미지를 생성합니다 IFS(반복 함수 시스템)를 사용하여 self-simliar fractal 집합을 만들어 사용하는 예를 고려할 것입니다.
DRAW_SECTION
DRAW_SECTION 그리기 스타일은 지표의 버퍼 값을 섹션으로 표시하는 데 사용됩니다.DRAW_HISTOGRAM
DRAW_HISTOGRAM 그리기 스타일은 지표의 버퍼 값을 히스토그램으로 표시하는 데 사용됩니다.