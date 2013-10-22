请观看如何免费下载自动交易
这个指标将柱线的开盘价绘制为线。
此线的颜色，宽度以及线形每隔 N=5 个价格变动随机改变一次。线的宽度, 颜色和线形可用预处理指令定义或使用 PlotIndexSetInteger() 函数。动态改变线属性允许创建反映当前状态的，"生动的" 指标。仅需一个数据缓存即可支持 DRAW_LINE 风格。
图形绘图的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。这个 N 变量是定义输入参数, 它可以在"属性窗口"被改变。
同时参见: MQL5 的绘图风格。
DRAW_NONE
这个 DRAW_NONE 绘图风格用于某些情况, 比如当您的指标需要计算并在"数据窗口"显示一些数值，但并不需要绘制图形的时候。MQL5 向导 - 基于Bullish Engulfing（牛市吞烛）/Bearish Engulfing（熊市吞烛）和 CCI 的交易信号。
本节讨论基于 "Bullish Engulfing（牛市吞烛）/Bearish Engulfing（熊市吞烛）" K线图模式并由Commodity Channel Index (CCI)指标确认的交易信号。基于该策略的EA交易的代码可以被MQL5向导自动生成
DRAW_SECTION
这个 DRAW_SECTION 绘图风格用于将指标缓冲区内数值绘制成线段。DRAW_HISTOGRAM
这个 DRAW_HISTOGRAM 绘图风格用于将指标缓冲区内数值绘制成柱状图。