这个指标将柱线的开盘价绘制为线。

此线的颜色，宽度以及线形每隔 N=5 个价格变动随机改变一次。线的宽度, 颜色和线形可用预处理指令定义或使用 PlotIndexSetInteger() 函数。动态改变线属性允许创建反映当前状态的，"生动的" 指标。仅需一个数据缓存即可支持 DRAW_LINE 风格。

图形绘图的初始属性可用 #property 预处理指令定义, 将来这些属性会被随机改变 (OnCalculate() 函数)。这个 N 变量是定义输入参数, 它可以在"属性窗口"被改变。

同时参见: MQL5 的绘图风格

DRAW_LINE


