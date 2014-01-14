Este es un ejemplo del indicador, que muestra los índices de las barras en la "Ventana de Datos".



La indexación de las barras se establece como series temporales, esto significa que la barra inacabada actual tiene index=0, y la barra más antigua tiene el índice más alto. Fíjate que el indicador no dibuja nada (DRAW_NONE), a pesar de que se define el color rojo en la primera representación gráfica.

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.