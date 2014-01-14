CodeBaseSecciones
al bolsillo
Indicadores

DRAW_NONE - indicador para MetaTrader 5

Visualizaciones:
1103
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
draw_none.mq5 (3.22 KB) ver
Este es un ejemplo del indicador, que muestra los índices de las barras en la "Ventana de Datos".

La indexación de las barras se establece como series temporales, esto significa que la barra inacabada actual tiene index=0, y la barra más antigua tiene el índice más alto. Fíjate que el indicador no dibuja nada (DRAW_NONE), a pesar de que se define el color rojo en la primera representación gráfica.

Ver también: Estilos de dibujo en MQL5.

DRAW_NONE

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/329

Creación de fractales en MQL5 con un Sistema iterativo de funciones (SIF) Creación de fractales en MQL5 con un Sistema iterativo de funciones (SIF)

La biblioteca cIntBMP permite crear imágenes gráficas BMP. Nosotros vamos a utilizarla para crear conjuntos fractales autosimilares mediante un Sistema iterativo de funciones (SIF) -en inglés, Iterated Function System (IFS)-.

Asistente MQL5 - Señales de Trading Basadas en Patrones de Velas + Estocástico Asistente MQL5 - Señales de Trading Basadas en Patrones de Velas + Estocástico

Señales de trading basadas en patrones de velas confirmadas por el indicador Estocástico.

DRAW_LINE DRAW_LINE

El estilo DRAW_LINE se utiliza para representar en forma de línea los valores del búfer del indicador.

DRAW_SECTION DRAW_SECTION

El estilo de dibujo DRAW_SECTION se utiliza para representar los valores del búfer del indicador en forma de segmentos.