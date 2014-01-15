Participe de nossa página de fãs
DRAW_LINE - indicador para MetaTrader 5
O indicador representa os preços de abertura das barras em forma de linha.
A cor da linha, largura e estilo mudam aleatoriamente a cada N=5 ticks. A largura, a cor e o estilo de uma linha podem ser definidos usando as diretivas de pré-processador ou usando a função PlotIndexSetInteger(). A mudança dinâmica das propriedades da linha permite criar indicadores "vivos", que variam dependendo de seu estado atual. Apenas um buffer de dados é necessário para o estilo DRAW_LINE.
As propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate(). A variável N é definida como parâmetro de entrada, ela pode ser alterada usando a janela "Propriedades".
Veja também: Os Estilos de Desenho em MQL5.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/330
