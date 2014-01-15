O indicador representa os preços de abertura das barras em forma de linha.

A cor da linha, largura e estilo mudam aleatoriamente a cada N=5 ticks. A largura, a cor e o estilo de uma linha podem ser definidos usando as diretivas de pré-processador ou usando a função PlotIndexSetInteger(). A mudança dinâmica das propriedades da linha permite criar indicadores "vivos", que variam dependendo de seu estado atual. Apenas um buffer de dados é necessário para o estilo DRAW_LINE.

As propriedades iniciais do gráfico plot1 são definidos usando a diretiva de pré-processador #property, logo, estas propriedades se alteram aleatoriamente através da função OnCalculate(). A variável N é definida como parâmetro de entrada, ela pode ser alterada usando a janela "Propriedades".

