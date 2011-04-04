CodeBaseРазделы
DRAW_LINE - индикатор для MetaTrader 5

Опубликован:
Обновлен:
Пример индикатора, рисующего линию ценам открытия баров Open.

Цвет, толщина и стиль линии меняются случайным образом каждые N=5 тиков. Толщину, цвет и стиль отображения линии можно задавать как директивами компилятора, так и динамически с помощью функции PlotIndexSetInteger(). Динамическое изменение свойств графического построения позволяет создавать "живые" индикаторы, которые меняют свой вид в зависимости от текущей ситуации. Количество требуемых буферов для построения DRAW_LINE - 1.

Обратите внимание, первоначально для графического построения plot1 со стилем DRAW_LINE свойства задаются с помощью директивы компилятора #property, а затем в функции OnCalculate() эти три свойства задаются случайным образом. Параметр N вынесен во внешние параметры индикатора для возможности ручной установки (закладка "Параметры" в окне свойств индикатора).

См. также статью Стили рисования в MQL5.

DRAW_LINE


DRAW_NONE DRAW_NONE

Стиль DRAW_NONE предназначен для тех случаев, когда значения буфера необходимо рассчитывать и показывать в "Окне данных", но само отображение на графике не требуется.

iChartsSwitchSymbol iChartsSwitchSymbol

При изменении символа графика, на котором находится этот индикатор, происходит изменение символа на всех остальных графиках.

DRAW_SECTION DRAW_SECTION

Стиль DRAW_SECTION рисует заданным цветом отрезки по значениям индикаторного буфера.

DRAW_HISTOGRAM DRAW_HISTOGRAM

Стиль DRAW_HISTOGRAM рисует заданным цветом гистограмму столбиками от нуля до указанного значения. Значения берутся из индикаторного буфера.