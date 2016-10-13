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Индикаторы

ZigZag_RVI - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1775
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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ЗигЗаг, построенный на осцилляторе RVI.

Рис.1. Индикатор ZigZag_RVI

Рис.1. Индикатор ZigZag_RVI

ZigZag_RSI ZigZag_RSI

ЗигЗаг, построенный на осцилляторе RSI.

ZigZag_MFI ZigZag_MFI

ЗигЗаг, построенный на осцилляторе MFI.

ZigZag_WPR ZigZag_WPR

ЗигЗаг, построенный на осцилляторе WPR.

ZigZag_Stochastic ZigZag_Stochastic

ЗигЗаг, построенный на Стохастическом осцилляторе.