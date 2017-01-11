CodeBaseSecciones
ZigZag_iForce - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
ZigZag_iForce.mq5 (19.78 KB) ver
Zigzag trazado a base del oscilador de iForce.

Fig. 1. Indicador ZigZag_iForce

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16563

