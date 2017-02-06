無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ZigZag_iForce - MetaTrader 5のためのインディケータ
iForceオシレータに基づいたジグザグです。
図1 ZigZag_iForce指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/16563
