Indicadores

ZigZag_DeMarker - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
837
Ranking:
(17)
Publicado:
Zigzag trazado a base del oscilador de Demark.

Fig. 1. Indicador ZigZag_DeMarker

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16562

