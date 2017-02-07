Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ZigZag_iForce - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 810
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der ZigZag, der aufgrund des Oszillators iForce erstellt ist.
in Abb.1. Der Indikator ZigZag_iForce
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16563
ZigZag_DeMarker
Der ZigZag, der aufgrund des Oszillators DeMarker erstellt ist.Exp_MFI_Slowdown
Das Handelssystem, welches aufgrund der Signale des Indikators MFI_Slowdown gebaut wurde.
ZigZag_iMomentum
Der ZigZag, der aufgrund des Oszillators iMomentum erstellt ist.YGMA
Die geometrische und arithmetische gleitende Mittelwerte.