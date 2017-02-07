Der echte Autor:

RoboFx

Der Indikator Balance of Power (BOP) in Form von einem farbigen Histogramm, welches die Kraft und die Richtung des geltenden Trends mit der Abgabe der Alerts zeigt, und schickt die Post-Nachrichten und die push-Nachrichten ins Smartphone. Die farbige Ausfüllung des Histogramms wird entsprechend den Werten der Eingangsparameter der Ebene Überkauf und Uberverkauf und der Bewegungsrichtung des Histogramms durchgeführt.

Für die Eingabe der Alerts, Emailnachrichten und push-Nachrichten aufs Smartphon im Code des Indikators wurden die folgenden Änderungen gemacht:

Zu den Eingangsparametern des Indikators wurden neue Eingangsvariable geschrieben input uint NumberofBar= 1 ; input bool SoundON= true ; input uint NumberofAlerts= 2 ; input bool EMailON= false ; input bool PushON= false ; Es wurden drei neue Funktionen BuySignal(), SellSignal() und GetStringTimeframe() zum Ende des Indikatorscodes hinzugefügt void BuySignal( string SignalSirname, double &ColorArray[], int ColorIndex, const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & Close [], const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool BuySignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (ColorArray); int index,index1; if (SeriesTest) { index= int (NumberofBar); index1=index+ 1 ; } else { index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; index1=index- 1 ; } if (ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal= true ; if (BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "BUY signal

Ask=" , Ask , "

Bid=" , Bid , "

currtime=" ,text, "

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": BUY signal alert" , "BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": BUY signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } void SellSignal( string SignalSirname, double &ColorArray[], int ColorIndex, const int Rates_total, const int Prev_calculated, const double & Close [], const int &Spread[]) { static uint counter= 0 ; if (Rates_total!=Prev_calculated) counter= 0 ; bool SellSignal= false ; bool SeriesTest= ArrayGetAsSeries (ColorArray); int index,index1; if (SeriesTest) { index= int (NumberofBar); index1=index+ 1 ; } else { index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; index1=index- 1 ; } if (ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal= true ; if (SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct ( TimeCurrent (),tm); string text= TimeToString ( TimeCurrent (), TIME_DATE )+ " " + string (tm.hour)+ ":" + string (tm.min); SeriesTest= ArrayGetAsSeries ( Close ); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; double Ask = Close [index]; double Bid = Close [index]; SeriesTest= ArrayGetAsSeries (Spread); if (SeriesTest) index= int (NumberofBar); else index=Rates_total- int (NumberofBar)- 1 ; Bid +=Spread[index]; string sAsk= DoubleToString ( Ask , _Digits ); string sBid= DoubleToString ( Bid , _Digits ); string sPeriod=GetStringTimeframe( ChartPeriod ()); if (SoundON) Alert ( "SELL signal

Ask=" , Ask , "

Bid=" , Bid , "

currtime=" ,text, "

Symbol=" , Symbol (), " Period=" ,sPeriod); if (EMailON) SendMail (SignalSirname+ ": SELL signal alert" , "SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); if (PushON) SendNotification (SignalSirname+ ": SELL signal at Ask=" +sAsk+ ", Bid=" +sBid+ ", Date=" +text+ " Symbol=" + Symbol ()+ " Period=" +sPeriod); } } string GetStringTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return ( StringSubstr ( EnumToString (timeframe), 7 ,- 1 )); } Zum Block OnCalculate() nach den Loops der Berechnungen des Indikators wurde ein paar Aufrufe zu den Funktionen BuySignal() und SellSignal() hinzugefügt BuySignal( "BalanceOfPower_Histogram_Alert" ,ColorIndBuffer, 0 ,rates_total,prev_calculated,close,spread); SellSignal( "BalanceOfPower_Histogram_Alert" ,ColorIndBuffer, 7 ,rates_total,prev_calculated,close,spread);

Wo ColorIndBuffer — ist das der Name des indizierten farbigen Puffers für die Speicherung der farbigen Ausfüllung der Kerze in Form eines Index.

Es wird angenommen, dass im Indikatorscode im Block OnCalculate() nur ein Aufruf zu Funktionen BuySignal() und SellSignal() verwendet wird.

Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.

Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 07.02.2013. veröffentlicht.

in Abb.1. Der Indikator BalanceOfPower_Histogram_Alert im Chart

in Abb.2. Der Indikator BalanceOfPower_Histogram_Alert. Die Eingabe des Alerts