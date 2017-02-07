und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BalanceOfPower_Histogram_Alert - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
RoboFx
Der Indikator Balance of Power (BOP) in Form von einem farbigen Histogramm, welches die Kraft und die Richtung des geltenden Trends mit der Abgabe der Alerts zeigt, und schickt die Post-Nachrichten und die push-Nachrichten ins Smartphone. Die farbige Ausfüllung des Histogramms wird entsprechend den Werten der Eingangsparameter der Ebene Überkauf und Uberverkauf und der Bewegungsrichtung des Histogramms durchgeführt.
Für die Eingabe der Alerts, Emailnachrichten und push-Nachrichten aufs Smartphon im Code des Indikators wurden die folgenden Änderungen gemacht:
- Zu den Eingangsparametern des Indikators wurden neue Eingangsvariable geschrieben
//---- Die Eingangsvariable für Alerts input uint NumberofBar=1; //Die Nummer der Bar für die Sendung des Signals input bool SoundON=true; //Die Erlaubnis der Alert input uint NumberofAlerts=2; //Die Anzahl der Alerts input bool EMailON=false; //Die Erlaubnis der Email-Sendung des Signals input bool PushON=false; //Die Erlaubnis der Sendung des Signals aufs Handy
- Es wurden drei neue Funktionen BuySignal(), SellSignal() und GetStringTimeframe() zum Ende des Indikatorscodes hinzugefügt
//+------------------------------------------------------------------+ //| Buy signal function | //+------------------------------------------------------------------+ void BuySignal(string SignalSirname,// Der Text des Indikatorsnamens für die Emailnachrichten und Puch-Signale double &ColorArray[],// Der indizierte farbige Puffer int ColorIndex,// Der Index der Farbe im indizierten farbigen Puffer für die Abgabe des Signals const int Rates_total, // Die aktuelle Anzahl der Bars const int Prev_calculated, // Die Anzahl der Bars beim vorherigen Tick const double &Close[], // Der Exit-Preis const int &Spread[]) // Spreed { //--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool BuySignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray); int index,index1; if(SeriesTest) { index=int(NumberofBar); index1=index+1; } else { index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; index1=index-1; } if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) BuySignal=true; if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Sell signal function | //+------------------------------------------------------------------+ void SellSignal(string SignalSirname, // Der Text des Indikatorsnamens für die Emailnachrichten und Puch-Signale double &ColorArray[], // Der indizierte farbige Puffer int ColorIndex, // Der Index der Farbe im indizierten farbigen Puffer für die Abgabe des Signals const int Rates_total, // Die aktuelle Anzahl der Bars const int Prev_calculated, // Die Anzahl der Bars beim vorherigen Tick const double &Close[], // Der Exit-Preis const int &Spread[]) // Spreed { //--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool SellSignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(ColorArray); int index,index1; if(SeriesTest) { index=int(NumberofBar); index1=index+1; } else { index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; index1=index-1; } if(ColorArray[index1]!=ColorIndex && ColorArray[index]==ColorIndex) SellSignal=true; if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Die Erhaltung der Timeframe in Form einer Zeile | //+------------------------------------------------------------------+ string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { //---- return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1)); //---- }
- Zum Block OnCalculate() nach den Loops der Berechnungen des Indikators wurde ein paar Aufrufe zu den Funktionen BuySignal() und SellSignal() hinzugefügt
//--- BuySignal("BalanceOfPower_Histogram_Alert",ColorIndBuffer,0,rates_total,prev_calculated,close,spread); SellSignal("BalanceOfPower_Histogram_Alert",ColorIndBuffer,7,rates_total,prev_calculated,close,spread); //---
Wo ColorIndBuffer — ist das der Name des indizierten farbigen Puffers für die Speicherung der farbigen Ausfüllung der Kerze in Form eines Index.
Es wird angenommen, dass im Indikatorscode im Block OnCalculate() nur ein Aufruf zu Funktionen BuySignal() und SellSignal() verwendet wird.
Der Indikator verwendet die Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (man muss es in <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Include kopieren), die ausführliche Beschreibung der Arbeit mit denen im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" veröffentlicht wurde.
Zum ersten Mal wurde dieser Indikator in MQL4 umgesetzt und in Code Base 07.02.2013. veröffentlicht.
in Abb.1. Der Indikator BalanceOfPower_Histogram_Alert im Chart
in Abb.2. Der Indikator BalanceOfPower_Histogram_Alert. Die Eingabe des Alerts
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16403
