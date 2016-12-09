Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Sistema comercial construido con las señales del indicador iDeMarkerSign. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si aparece un signo de color en el indicador.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador iDeMarkerSign.ex5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1. Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en EURAUD H4:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
El indicador iDeMarkerSign_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador iDeMarkerSign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.iStochKomposter_HTF_Signal
El indicador iStochKomposter_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador iStochKomposter en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.
El indicador iWPRSign_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador iWPRSign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.iRSISign_HTF_Signal
El indicador iRSISign_HTF_Signal muestra la información sobre la tendencia o sobre una señal para la operación desde el indicador iRSISign en la barra elegida, en forma de objeto gráfico con una indicación de color sobre la tendencia o la dirección de la operación, además, manda una señal de alerta o señal acústica cuando haya señales para ejecutar una operación.